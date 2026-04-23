كتبت الإعلامية خديجة الوعل تدوينة في منصة X قبل أيام عن ملاحظتها على برامج قناة mbc "صباح الخير يا عرب"، و«MBC في أسبوع»، و«كلام نواعم» بأنها بدأت تفقد الفروقات بينها من حيث المحتوى، وأصبح هناك تشابه واضح في الطرح والفقرات.

رأي الوعل يُحترم ويقدر، لاسيما أنها عملت في مجموعة mbc لسنوات وعاصرت العصر الذهبي للمجموعة، لكنه في الوقت نفسه يطرح أسئلة عديدة عن البرامج التلفزيونية في الوقت الحالي.

وتأكيداً لرأيها لم تعد البرامج التلفزيونية في عدد من القنوات بذات الطابع والجودة الذي ذاع صيتها بسببه، إلا أنها أضحت نسخا مكررة من الضيوف والمواضيع، وكأن القائمين عليها لا يفكرون إلا في «تعبئة الشاشة» فقط.

الحال الذي وصلت له معظم برامجنا التلفزيونية لا يسر مسيري القنوات ولا يجذب المشاهدين، فمثلاً في إحدى القنوات يظهر الضيف على شاشتها مرتين أو ثلاثا على نفس الموضوع وفي برنامجين مختلفين.

أزمة تلك البرامج التلفزيونية لا تقتصر على شح المواضيع أو الضيوف، بل في الفكر الذي يديرها، وضعف الإعداد، والبحث عن المواضيع السهلة، فالأفكار التي تطرح فيها مكررة ومستنسخة من دون تجديد أو خارج الصندوق هذا إذا كانت لديها صناديق.

إذا استمرت برامجنا التلفزيونية بهذا النهج فإنها لا تشاهد إلا من قبل منفذيها ومعديها وضيوفها فقط، وأضحت بلا مشاهدين ومتابعين، على العكس تماماً من سنوات مضت كانت مواضيعها حديث الناس.

ورغم هذا التدني في مستوى عدد من البرامج.. إلا أن هناك برامج بدأت تأخذ حيزاً من النجاح والمشاهدة كبرامج على شاشات التلفزيون السعودي والإخبارية حتى أصبحت متفردة بما تطرحه وتقدمه للمتابع.

التجديد مطلب ولا يتم إلا من خلال تجديد الدماء والأفكار ومراعاة متطلبات المشاهدين، ومواكبة التطور الإعلامي في المملكة.