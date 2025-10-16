حين تمتد يد الوطن بالعطاء، لا تزرع مالًا فحسب، بل تغرس حياة.من هذه الرؤية النبيلة انطلقت مبادرة «بذرة» التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتفتح حقول الأمل في قلوب صغار المنتجين الريفيين خارج المملكة. مبادرة تُعيد للتراب خضرته، وللإنسان قدرته على النهوض والإنتاج والكفاية.«بذرة» ليست مجرد مشروع زراعي، بل قصة إنسانية تُكتب بلغة الشمس والمطر، حيث تتحول المساعدات إلى تمكين، والحاجة إلى اكتفاء، والاعتماد إلى استقلال. فالمركز يُدرب المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك، ويمدهم بالأدوات والبذور، ليبدأوا رحلة إنتاج تثمر كرامة قبل أن تثمر محاصيل.هنا، لا يوزَّع العون في سلال، بل يُزرع في العروق والأحلام، ليحمل المستقبل ملامح الاكتفاء وعبير الكرامة. إنها فلسفة سعودية خالصة: أن يكون العطاء مستمرًا ما دامت الحياة تنبت.وفي كل «بذرة» تُغرس، هناك حكاية وطنٍ يؤمن بأن الخير لا يُمنح مؤقتًا، بل يُروى لينمو في أرضٍ بعيدة، ويُزهر إنسانًا قادرًا على الحياة.