تاريخ الحوثي تاريخ لا يستوجب المهادنة، ولا يمكن الاستهانة بمراوغاته، وحروبه الست تؤكد أنه كلما دخل حرباً طلب الهدنة، ومع كل هدنة يستقوي أكثر مما كان، وشراء الوقت عنده سياسة معروفة، ولا شك أن ثورة فجر اليمن تستوجب الحزم، كون هذه الفرصة تختلف عمّا سبقها من حروب. فالمعطيات المساندة لم تكن سابقاً بهذه الكثافة، وثورة فجر اليمن حظيت بالدعم الدولي، والمساندة الرئيسة من قبل المملكة العربية السعودية. لا بد من استرجاع البلد، والقضاء على جماعة الحوثي، فهي جماعة كلما كسبت وقتاً تمدّدت داخل البلد، وهي جماعة كسبت رجالاً فنيين خلال فترة الهدن السابقة، ومع تساقط أذرع إيران في أماكن مختلفة انتقلوا إلى اليمن كقوة مساندة لجماعة الحوثي، وليس ببعيد انتقال رجال من حزب الله، ومن إيران، ومن دول أخرى تساند الحوثيين، هذه الحرب لا يستهان بها، فإخماد الحوثيين يستوجب اقتلاع الحركة من جذورها، للتخلص من الشوكة السامة، وهذا يتطلب عدم قبول أي هدنة تمكن الجماعة من بناء نفسها، لكي تظهر في زمن آخر.

هذه الحرب فرصة لاقتلاع جماعة ضارة مضرة لن يمحو حقدها وأهدافها المذهبية إلا هزيمة ساحقة تنهي أهدافهم المذهبية. الحياة المعكرة تحتاج فرصة ذهبية لعودة المياه الصافية.