حذرت الفنانة المصرية يسرا من تداعيات الاستخدام غير الواعي للتكنولوجيا الحديثة، لافتة إلى المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية على تفكير الأطفال وسلامتهم، في ظل تنامي الاعتماد على الوسائل الرقمية.

واستشهدت يسرا، خلال مشاركتها في ندوة «المستقبل يتحدث العربية»، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحالات لأطفال أنهوا حياتهم نتيجة تأثيرات مرتبطة بالألعاب عبر الإنترنت، معربة عن قلقها إزاء انعكاسات المحتوى الرقمي، وقالت: «في أطفال موتوا نفسهم بسبب الألعاب على النت، وده أخطر ما يمكن».

مخاطر التكنولوجيا

وشددت يسرا على ضرورة التعامل بحذر مع المعلومات التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية مراجعتها والتحقق من صحتها، حتى لا يصبح المستخدم عرضة للتضليل أو يعتمد على محتوى غير دقيق، بما قد يحد من التفكير المستقل والقدرة على التمييز بين الحقائق والمعلومات المغلوطة.

دعم اللغة العربية

وفي سياق آخر، دعت يسرا إلى تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف المجالات، في ظل الانتشار المتزايد للغة الإنجليزية، مؤكدة أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر المحتوى العربي وتشجيع الأجيال الجديدة على استخدام اللغة العربية.

السينما تجمع العرب

كما أشارت إلى الدور الذي لعبته السينما في تقريب الشعوب العربية، من خلال أعمال فنية جمعت جمهورًا من مختلف البلدان، مشددة على أهمية الحفاظ على هذا الدور لتعزيز التواصل الثقافي وترسيخ مكانة اللغة العربية.

أعمال منتظرة

وعلى صعيد الدراما، تدرس يسرا حاليًا أكثر من عرض فني للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، بالتزامن مع ترقب عرض مسلسلها الجديد «قلب شمس»، الذي تتعاون فيه مع المخرج المصري محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم درة وإنجي المقدم، إلى جانب نخبة من النجوم.