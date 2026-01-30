لا أرى مشكلة في أن تمتدح الأهلي أو تثني عليه فهو يستحق هذا الثناء بل انتزعه من كثر نعرفهم ونعرف نواياهم.



الأهلي اليوم هو أيقونة الدوري وعلامته الفارقة، لكن كل هذا لا يعطينا حق أن نتوجه بطلاً للدوري قبل أن يحسم الأمور، فما زال لنصل لذلك الحسم مشوار طويل ينبغي أن نتعامل معه بكثير من العمل ودون الإصغاء إلى آراء ظاهرها إعجاب وباطنها تخدير مع أن زمن التخدير ولى وانتهى ولكن هم يعتقدون ذلك ويؤمنون به.



مشكلة الأهلي ليست في الملعب ولا في المدرجات بل في ناس يبحثون عن دور من خلال الضرب في هذا أو ذاك مع أن لا هم ولا من يعنون لهم دور في زمن شركة تحت مظلة صندوق اختار أعضاءها بعناية.



من قال الرأي في ماتياس مثل حالاتي لم يكن مبنيا على خلاف شخصي معه أو مع غيره بقدر ما هي وجهة نظر بنيت على نتائج وغيري طالب بضرورة الاستغناء عن إيفان توني وكنت ضدهم، وكثر من الآراء قيلت كنا نختلف حولها ونتفق وهذا أمر طبيعي في كرة القدم.. الآراء ليست ثابتة بالمطلق ولهذا ينبغي أن نركز على ما هو مهم وعدم الارتهان إلى ما يشوه جمال اللوحة التي يرسمها محرز وزملاؤه على أرض الملعب مع التأكيد على أن المشوار طويل وشاق لكن إن شاء الله نصل.



تذكرت مع ترويض محرز لكرة الهدف الأول الذي سجله توني في مرمى الاتفاق هدف محرز في الاتحاد وتلك الترويضة التي حاولوا التقليل منها ووضعها تحت مسمى الصدفة مع أن محرز لا يمكن أن يعطي للصدفة أي دور في تعامله مع كرة القدم.



شخصياً اعتبر رياض محرز أفضل لاعب مهاري على مستوى العالم في هذا العصر.



أخيراً: قانوني أحرجه الأهلي مع نفسه ومازال يواصل كذبه على اللوائح، سأله زميله في الحارة ألم تحرج مع جماهير الأهلي ورد عليه أبعدت من برنامجين ولا يمكن أخسر الثالث، فماذا فهمتم من رده؟.