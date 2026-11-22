في عنوان نشرته «بي بي سي عربي»، يوم الجمعة ٣٠ أكتوبر، ونقلته عنها منصة «نبض»، قرأت «وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي استهداف مكة»، وفي اليوم نفسه نشر موقع قناة «الحدث» عنوانه «التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها ميليشيا الحوثي».. عرفت من العنوانين أن الحديث عن الحوثيين، ثم عدت إلى الأول وحذفت منه في ذهني كلمتي «أنصار الله»، فبقيت الجماعة معروفة، وبقي نفيها منقولاً، ولم يسقط من الخبر شيء.. فما الذي كسبه القارئ من الكلمتين، وما الذي كسبه الحوثي؟ للقارئ أن يقول، إن هذا هو الاسم الذي اختارته الجماعة لنفسها، ومن أمانة الصحيفة أن تعرفنا بالناس كما يعرفون أنفسهم، وأنا أوافقه، فإذا أخبرتني الصحيفة أن الحوثيين يسمون أنفسهم «أنصار الله»، فقد أعطتني معلومتين أحتاج إليهما، عرفت الاسم وعرفت صاحبه، أما حين تكتب «أنصار الله ينفون» فقد احتفظت الجماعة لنفسها بحق اختيار الصفة، وتركت للصحيفة مهمة النطق بها، وأقصى ما كانت تطلبه الجماعة من بيانها أن يعرف الناس ماذا قالت، فإذا بها تكسب من العنوان أن يعرفوها كما تريد أن تسمى.

وفي الخامس عشر من نوفمبر، وجدت المسألة كلها في المسافة بين عنوان وأول سطر تحته، اختار «مصراوي» لعنوانه عبارة «الحوثيون ينفون استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة»، ثم استهل الخبر بعبارة «نفت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)».. تأملوا أي الاسمين دخل بين علامتي الاقتباس، الاسم الذي اطمأن المحرر قبل سطر واحد إلى أن القارئ يعرف الجماعة به وضعه هذه المرة بين علامتين، أما الاسم الذي اختارته الجماعة لنفسها فقد تركه يجري على لسان الصحيفة، ولو انتقلت العلامتان بضع كلمات إلى الوراء لتغير جواب سؤال واحد مهم، من صاحب هذا الوصف؟ قد يقول صحفي، إن قارئه يفهم أن الأسماء أسماء، وإن أحداً حين ينطق باسم جماعة لا يشهد لها بما تدعيه، وهذا اعتراض وجيه، فليس لي أن أفتش في ضمير المحرر، أو أن أتهم من نقل الاسم بأنه يؤمن بما فيه، لكن دعونا ننظر في الأمر من جهة القارئ، فالمحرر يعرف من كتب البيان، وأين انتهت عبارته، وماذا حذف منها حين ضاق العنوان، أما القارئ فلا يرى على شاشة هاتفه شيئاً من ذلك كله، يرى كلمات قليلة فوقها اسم الصحيفة التي يثق بها، فمن واجب من يعرف أين انتهى كلام الجماعة أن يدل عليه من لا يعرف.

ولنجرب وقع المسألة في خبر لا شأن له بالحوثي، لو أن جماعة تنازع أهل قرية على أرضهم سمت نفسها «أصحاب الحق»، ثم عنونت صحيفة «أصحاب الحق يطالبون الأهالي بإخلاء بيوتهم»، فمن ذا الذي يستطيع أن يقنع قارئاً بأن الصحيفة وقفت على مسافة واحدة بين أهل القرية ومن يريد إخراجهم من بيوتهم؟ سيقول المحرر، إن القضية ما زالت أمام القضاء، وإنه لم يحكم بشبر من الأرض لأحد، ومن حق القارئ أن يسأله.. إذا كنت تنتظر حكم القاضي مثلي، فمن أين عرفت أي الفريقين تسميه «أصحاب الحق»؟ تلك أرض يمكن أن يعود صاحبها غداً بصك يثبت ملكه، أما اليمني الذي يخاصم الحوثي في شأن بلاده فإلى أي محكمة يذهب ليسترد حقه في أن يخالف جماعة سياسية من غير أن يوضع دينه موضع سؤال؟ قد يكون الرجل والحوثي من قرية واحدة، يصليان إلى قبلة واحدة، ويختلفان في من يحكم اليمن وبأي حق يحكمه، فإذا استأثر أحدهما في لغة الخبر بنسبة نفسه إلى الله، فعلى الآخر أن يشرح لأولاده كيف يخاصم «أنصار الله» ولا يكون خصماً لله، وما كان ينبغي أن يحمل اليمني هذا العبء لكي يقرأ خبراً عن بلاده.

والعبارة قبل ذلك من كتاب الله، جاءت فيه أمراً بالفعل «كونوا أنصار الله»، وجاءت قولاً منسوباً إلى أصحابه «قال الحواريون نحن أنصار الله»، فهي في الموضعين عمل يطلب أو قول ينسب، وليست لقباً يوزع، لهذا استوقفتني في بيان رابطة العالم الإسلامي عبارة قصيرة للشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، فحين ذكر تسمية «أنصار الله» قال عن الجماعة، إنها «أطلقت على نفسها» هذا الاسم، ثم ناقش أفعالها في ضوء ما ادعته، وكان يستطيع أن يدخل إلى الإدانة مباشرة، لكنه أعاد الكلمتين أولاً إلى من اختارهما، بذلك أمكن للقارئ أن يسمع الدعوى وأن يسأل صاحبها عنها، بأي فعل تستحقون ما سميتم به أنفسكم؟ وهذا سؤال يحق لكل مسلم أن يوجهه إلى الجماعة، ويحق لليمني قبل غيره أن يسمع جوابها.

أعود إلى «بي بي سي»، التي بدأت منها، ففي عام ٢٠١٥ كتب أكثر من مئة نائب بريطاني إلى مديرها العام توني هول يطلبون منه اعتماد اسم «داعش»، فرفض هول طلبهم، وأوضح في رده، أن الهيئة تستخدم صيغة «تنظيم الدولة الإسلامية» حتى يدرك السامع أن من يصف نفسه بالدولة تنظيم، وهنا موضع الشاهد من جوابه، فقد أبقى الاسم الذي اختاره أصحابه وأضاف إليه كلمة يتحمل المحرر مسؤوليتها، وكلمة «جماعة» في عنوان اليوم لا تؤدي ما أدته «تنظيم» بالأمس، فالتنظيم ليس دولة، أما الجماعة فلا شيء في لفظها يمنع أن تكون من أنصار الله.. فإذا اتسع العنوان لكلمة «تنظيم» يوم خشي المحرر أن يفهم القارئ من الاسم إقراراً بقيام دولة، فهل يضيق اليوم بثلاث كلمات تبين من ادعى لنفسه نصرة الله؟ يكتب المحرر «أعلن التحالف» فيعرف القارئ صاحب الإعلان، ويكتب «نفى الحوثيون» فيعرف صاحب النفي، وبقي أن يعرف صاحب الدعوى الثالثة التي مرت في الاسم، فإن اتسع السطر كتب «جماعة الحوثي التي تسمي نفسها أنصار الله»، وإن ضاق ففيه متسع للكلمة التي عرف بها القارئ الجماعة من أول الخبر.. «الحوثيون».

نقطة آخر السطر: لو جاءت عبارة «نحن أنصار الله» في بيان الحوثي لوضعها المحرر بين علامتي اقتباس.. فكيف تسقط «نحن» عند اختصار البيان، ويبقى ادعاؤها بصوت الصحيفة؟