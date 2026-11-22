وكأنه لا يكفي التضليل والتلاعب بحقيقة المعلومات والانتقائية في سياقات الأحداث التي تمارسها بعض وسائل الإعلام الغربية، والعربية للأسف، في تغطية أحداث اليمن، كي تشارك منظمة الأمم المتحدة في هذه المغالطات بأسلوبها الخاص، الذي تعتقد أنه يمكن تمريره دون اكتشاف القصدية في صياغته التي توضح موقفها الحقيقي حيال ما يحدث، وهو موقف مخجل من مرجعية يُفترض انحيازها للحق والعدل والسلام ومناصرة الأنظمة الشرعية ضد الميليشيات والتنظيمات المنقلبة عليها، التي تسببت في معاناة كثير من الشعوب.

الحالة اليمنية من أوضح الشواهد على مشاركة منظمة الأمم المتحدة في معاناة الشعب اليمني من الميليشيا الحوثية نتيجة مواقفها التي سمحت لهذه الميليشيا بالاستمرار وكأنها تمدها بأكسجين الحياة كلما لاحت بوادر ضعفها وانكسارها. هناك مواقف كثيرة يمكن رصدها لتأكيد هذه الحقيقة، لعل أبرزها تهيئة السيناريو الذي مكّن الحوثيين عبر اتفاق ستوكهولم عام 2018 من استمرار سيطرتهم على مدينة الحديدة ومينائها، الذي يمثل الشريان الرئيس لتزويدهم بالأسلحة، بعد أن كانت هزيمتهم وانسحابهم منها أمراً مؤكداً. والآن تذكرنا مدينة الحديدة مجدداً بموقف المنظمة الأممية ولكن بأسلوب آخر.

يوم قبل أمس (الجمعة)، أعلن التحالف عزمه استهداف مواقع مشروعة في ميناء الحديدة تزود الحوثيين بالسلاح، الذي حظرته الأمم المتحدة عليها لكن يتم إدخاله عبر الميناء بمعرفة وعلم المنظمة. قام التحالف بتحذير المدنيين قبل الاستهداف، لتفاجئنا المنظمة ببيان سريع يقول: «‏تتابع الأمم المتحدة بقلق التقارير الواردة اليوم عن غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة في اليمن، والعمليات العسكرية الجارية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز، واستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية».

صياغة البيان تكشف محاولة التمويه على الحقائق بتصوير غارات التحالف كونها فعلاً وليس رد فعل، وسبباً وليس نتيجة لممارسات الميليشيا الحوثية، واعتداءً وليس ردعاً لاعتداءات حوثية متواصلة على مناطق في اليمن وأهداف مدنية ومنشآت حيوية في المملكة. الأمم المتحدة قدمت قلقها من استهداف بوابة تسليح الحوثيين على قلقها من حصار تعز الكارثي ومدن غيرها، ثم أشارت في آخر عبارة في البيان إلى هجمات الحوثيين على المملكة بما يشير إلى ترتيب الأولويات والأهميات بالنسبة لها.

صياغة بيانات الأمم المتحدة ليست عشوائية، وعند قراءتها بعين إعلامية فاحصة يمكن استنتاج مواقفها من الأحداث. وما هذا البيان سوى موقف سلبي جديد للمنظمة من الأزمة اليمنية، يضاف إلى مواقف سابقة جعلتها أكثر تعقيداً وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.