ألف مليون مبروك للاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي، فراس البريكان، حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا. فقد قلتها وكتبتها هنا، قبل أكثر من شهر، عندما رشحته لهذه الجائزة إلى جانب الكابتن سالم الدوسري وحارس منتخب إيران علي رضا.



-هذه البشارة المسبقة سبق أن أعلنتها، كما أوضحت في مقال نشرته هنا، عندما بشّرت بفوز لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد الكابتن حمد المنتشري بالجائزة قبل 21 عاماً، وتحديداً عام 2005، حين دخل في سباق المنافسة مع الكابتن القدير سامي الجابر.



-اليوم يتكرر المشهد مرة أخرى بين لاعبين سعوديين لا يمكن التقليل من قيمتهما الفنية أو مكانتهما كلاعبين صنّاع إنجازات مرموقة ومهمة لمنتخبي بلادهما والناديين اللذين يلعبان لهما، وإن كانت أسطورة الهلال تتفوق على البريكان خلال السنوات الماضية. ولعل ما يؤكد هذه الأفضلية على مستوى اللاعبين السعوديين هو حصول سالم الدوسري على الجائزة لموسمين متتاليين، في الموسم الماضي والذي سبقه.



-هذه الأفضلية كان من الممكن أن تستمر للاعب الكبير والموهوب سالم الدوسري، إلا أن قلة مشاركاته مع الأخضر والأزرق بسبب الإصابات التي تعرض لها، ناهيك عن أن نجوميته مع ناديه كانت أكثر حضوراً منها مع المنتخب السعودي، كل ذلك منح الأفضلية هذه المرة للكابتن فراس البريكان، بالنظر إلى مشاركاته ومساهماته التهديفية في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة، وكذلك على مستوى ناديه، حيث ساهم في تسجيل هدف الحسم الذي توّج الأهلي بلقب بطولة النخبة.



-كل هذه المقومات من شأنها أن تدفع لجنة الجائزة إلى الإعلان عن فوز البريكان بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بعد أن كان الأكثر حضوراً ومشاركة في البطولات القارية مع ناديه ومنتخب بلاده، فضلاً عن أهدافه التي أحدثت، دون شك، فارقاً وضعه في المقدمة والصدارة التي يستحقها، ليحقق لقباً كان حلماً يراوده منذ الطفولة، وسعى إليه بجدية تامة واجتهاد. ولكل مجتهد نصيب.



همسة أخيرة:



-أكرر التهنئة لأفضل لاعب آسيوي فراس البريكان، وحظاً أوفر لسالم الدوسري وعلي رضا مع التأكيد أن هذا الإنجاز لا يخص اللاعب وحده، ولا ناديه أو المنتخب فقط، وإنما هو إنجاز للكرة السعودية بأكملها. فمثلما فرحنا بحصول ستة لاعبين سعوديين على هذه الجائزة منذ بداية تأسيسها عام 1994، وهم: سعيد العويران، ونواف التمياط، وحمد المنتشري، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني، وسالم الدوسري الذي حققها مرتين، فإن فرحتنا بفراس هي فرحة وطن، فرحة إنجاز.