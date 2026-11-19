لأنها جزء من رحلة الإنسان في عالم يتجدّد عبر العصور، أشعر دائمًا بأن الحضارة الإنسانية فعل واحد، لا تستقيم حقبة دون سابقتها، ولا تكتمل دون ما يعقبها. إنها رحلة بني البشر في التطور والتقدّم، وحتى في التخلف أيضًا، فما من حضارة ولدت من العدم، وما من أمة استطاعت أن تبدأ التاريخ من صفحته الأولى.

لذلك، حين أسمع عن «صراع الحضارات»، أجد في نفسي نفورًا شديدًا من الفكرة والنظرية معًا. لا أجد لها مبررًا في عالم يتجدّد عبر أجيال متعاقبة من بني الإنسان، وإن اختلفت بينهم الحقب، ومرت السنين عددًا. فالحضارة في جوهرها تراكم إنساني، يأخذ فيه اللاحق عن السابق، ويضيف إليه، وربما يهدم بعضه ليعيد بناءه من جديد.

لقد كنت مندهشًا من هذا التقارب المذهل بين الأفكار رغم تفاوت العصور وتباعد الجغرافيا. كنت أشاهد مسلسل «سوبرانو»، وفيه يقول الطبيب المعالج لعاشق اقترب من حبيبته فلم تهتم به: «يا صديقي، لا يوجد حل جغرافي لمشكلة عاطفية». فتذكرت ذلك الشاعر الأموي الذي قال قبل قرون:

«على أن قرب الدار ليس بنافعٍ

إذا كان من تهواه ليس بذي ودّ».

وقس على ذلك الكثير في الأدب والفكر والشعر والتاريخ. تتغيّر الأسماء واللغات والمدن، ويبقى الإنسان هو الإنسان، يحمل مخاوفه وأحلامه، ويبحث عن الحب والطمأنينة والمعنى، كأنما نحن نعيد كتابة الحكاية ذاتها بأقلام مختلفة.

وهنا تلمع في الذهن فكرة أخرى: كيف للإنسان أن يكره الإنسان، وأن يتوغل في سباخ العنصرية العرقية والفكرية أيضًا؟ كيف يعتقد إنسان ما، في مكان ما، أنه يمتلك عناصر التفوق العرقي أو الأخلاقي التي تمنحه الحق في محاكمة مجتمعات أخرى، أو أعراق أخرى، ويتصور أنه الوصي عليها، والحارس الأمين على مستقبلها ومصيرها؟

إن أكثر ما يثير الدهشة أن الذين يتحدثون عن تفوق حضاراتهم ينسون أن ما بين أيديهم من علوم وفنون وفلسفات ليس ملكًا خالصًا لأسلافهم، بل حصيلة قرون طويلة من الأخذ والعطاء، ومن الترجمة والتبادل والهجرة والاختلاط. لقد حملت القوافل الكتب كما حملت البضائع، وعبرت الأفكار البحار قبل أن تعبرها الجيوش، وكانت المعرفة أكثر قدرة على البقاء من الإمبراطوريات التي ادعت احتكارها.

ولست أنكر أن التاريخ عرف الحروب والصدامات، وأن الحضارات تنازعت النفوذ والثروة والسلطة، لكن الصراع بين الدول والمصالح شيء، واعتبار الحضارات كيانات متعادية بطبيعتها شيء آخر تمامًا. فالحروب قد تقطع الطرق بين الشعوب، لكنها لا تستطيع محو ما تبادلته من معرفة وتجارب وذاكرة.

لذلك أرى أن الحضارة ليست سباقًا يتوّج فيه منتصر ويُقصى منه مهزوم، وإنما رحلة طويلة يسلم فيها الإنسان مشعل المعرفة إلى إنسان آخر. وما أحوجنا إلى إدراك هذه الحقيقة قبل أن نحوّل اختلافنا الجميل إلى عداوة قبيحة، وننسى أننا جميعًا أبناء الحكاية الإنسانية الواحدة.