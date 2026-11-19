لا أحد يكره شخصاً كان يحبه، لكن نكره الاستغفال، الانتظار، الخذلان، الرحيل، الفقد، خيبات الأمل، عدم الاهتمام، الكذب، الأعذار الواهية، الوجوه المتقلبة، والأقنعة الزائفة.

‏‏عندما تخسر شيئاً جميلاً من حياتك، حاول قدر المستطاع المحافظة عليه وإرضاءه وإعطاءه كل ما يتمنى حتى دون أن يسألك، فلا تطيل التحسّر عليه، ولا تندم على حبك الضائع، دعه يرحل وخلي الأيام تعلمه وافتح قلبك للحياة من جديد. بالتأكيد سيأتيك ما هو أجمل وأصدق وأنقى وأفضل من أن يراك بقلبه وأنك الشخص المناسب له.

القلوب أوسع من أن تنقلب على من سكنوها ذات يوم، والمشاعر الصادقة أعمق من أن تمحوها خلافات عابرة أو مسافات أو عتاب. نحن لا نكره الذين أحببناهم، بل نكره تلك النسخة التي اكتشفناها منهم بعد أن منحناهم أجمل ما فينا، وأصدق ما نحمل من مشاعر، وأوسع مساحة في قلوبنا.

نكره الاستغفال الذي يجعلنا آخر من يعلم، والانتظار الذي يسرق أعمارنا على أرصفة الوعود، والخذلان الذي يأتي من الجهات التي ظننا أنها أكثر الجهات أماناً.

نكره أن نمد أيدينا بالحب فنتلقى البرود، وأن نفتح أبواب أرواحنا فنكتشف أن الذين دخلوا لم يكونوا يحملون نية البقاء.

ما أقسى أن تمنح إنساناً من الاهتمام ما يكفي ليشعر بأنه استثناء في حياتك، وأن تحفظ تفاصيله الصغيرة، وتقرأ صمته قبل كلامه، وتبادر إلى إرضائه قبل أن يطلب، ثم تكتشف أنك كنت تبني جسراً من جهة واحدة، بينما كان هو يتهيأ للرحيل من الجهة الأخرى!

الخسارة لا تكمن دائماً في رحيل شخص، فبعض الخسارات تبدأ وهو لا يزال قريباً؛ عندما تتغير نبرة صوته، وتبهت رسائله، وتتراجع مكانتك في أولوياته، وتصبح الأعذار أكثر حضوراً من الاهتمام، ويغدو السؤال عنك مجاملة عابرة بعد أن كان شوقاً حقيقياً.

عندها يبدأ الفقد مبكراً، وتدرك أن المسافة الحقيقية ليست تلك التي تفصل بين مكانين، وإنما تلك التي تنشأ بين قلبين.

ومع ذلك، لا ينبغي للإنسان أن يحاكم قلبه لأنه أحب، أو يندم على عطاء قدمه بصدق، فالعطاء الجميل لا يصبح خطأ لمجرد أن الطرف الآخر لم يعرف قيمته، والوفاء لا يتحوّل إلى سذاجة لأن أحدهم قابله بالجحود.

أنت لم تخسر لأنك أحببت بإخلاص، وإنما خسرت من لم يعرف كيف يحافظ على قلب اختاره وفتح له أبوابه.

لكن للحب كرامة، وللانتظار حدوداً، وللصبر نهاية لا ينبغي تجاوزها. لا تجعل رغبتك في استعادة إنسان تستنزف ما تبقى فيك من طمأنينة، ولا تحوّل ذكرياتك الجميلة إلى سجن تعاقب نفسك بالبقاء داخله.

هناك لحظة يصبح فيها الرحيل ضرورة، ويصبح الصمت أبلغ من ألف عتاب، ويكون الانسحاب انتصاراً متأخراً لكرامتك.

اترك الذين اختاروا الرحيل يمضون، ولا تطارد الذين لم يعودوا يرون في وجودك قيمة.

لا تشرح كثيراً لمن تعمد ألا يفهم، ولا تستجدي اهتماماً يفترض أن يأتي عفوياً، ولا تقف طويلاً أمام باب أغلقه صاحبه من الداخل.

بعض الأبواب لا تستحق أن نطرقها مرة أخرى، وبعض الغياب يكشف لنا حقائق كان الحضور يحجبها... والأجمل أن الحياة لا تنتهي عند خيبة، ولا تتوقف عند إنسان مهما بلغت مكانته في أرواحنا.

ما زالت هناك قلوب تعرف معنى الوفاء، وأرواح لا تتقن ارتداء الأقنعة، وأشخاص يأتون إلى حياتنا دون ضجيج، لكنهم يمنحوننا شعوراً نادراً بالأمان.

افتح قلبك للحياة من جديد، لكن افتحه هذه المرة بعقل أكثر وعياً، وبصيرة أكثر نضجاً. أحب، ولكن لا تفقد نفسك في سبيل أحد. امنح، ولا تستنزف روحك لإرضاء من لا يرى ما تقدمه.

تذكر دائماً أن أجمل ما يمكن أن تفعله بنفسك بعد الخذلان ليس أن تبحث عمن ينتقم لك من الذين رحلوا، وإنما أن تستعيد سلامك، وتتصالح مع قلبك، وتواصل حياتك دون أن تحمل في داخلك حقداً أو مرارة.

فليس كل راحل يستحق أن نحزن عليه، وليس كل حب ضائع خسارة، وليس كل نهاية عقوبة. بعض النهايات نجاة، وبعض الغياب رحمة، وبعض الخيبات دروس لا تمنحنا إياها الحياة إلا بعد أن نكون قد دفعنا ثمنها من أعصابنا ودموعنا وأعمارنا.

لا تكره من أحببت، ولا تندم على قلبك الذي أحب بصدق.

فقط تعلم ألا تمنح مفاتيح روحك لمن لا يعرف قيمة الأبواب التي تفتح له.

فأنت تستحق حباً لا يجعلك تتسول الاهتمام، ووفاءً لا يحتاج إلى امتحان، ووجوداً لا تهدده الأعذار، وإنساناً يرى فيك اختياراً جميلاً لا محطة عابرة في طريقه إلى آخرين.