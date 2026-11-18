كيف تحول خبر عن توقيع ملحق فني مع وزير العمل الكيني لتنظيم الإجراءات وخفض تكاليف العمالة المنزلية إلى زوبعة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، لتجييش المشاعر ضد العمالة الأجنبية، رغم وضوح الخبر من مصادره الرسمية، بأنه يخص مجالات عمل لا يشغلها المواطنون السعوديون ؟!

بل السؤال: كيف وقع البعض في فخ هذا التجييش دون التحقق من مصادر الخبر الرسمية، ودون التفكر في وجود جهات معادية لا تتوقف عن استهداف المجتمع بالأخبار المحرفة والكاذبة ؟ فالمفترض أن يكون الوعي اليوم أكبر في مواجهة مثل هذه المحاولات والتصدي لها وقطع الطريق على من يقف وراءها، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تكالب فيها الأعداء على بلادنا ؟!

من المفهوم انتقاد استقدام طاقات عمل من الخارج لشغل وظائف يوجد من يشغلها من المواطنين، أو لا يملكون التأهيل الكافي لها أو الخبرة المضافة لقطاعات أعمالها، لكن أن تكون الزوبعة حول وظائف لا يتجه إليها المواطنون أساساً، كالعمالة المنزلية وبعض وظائف الخدمات العامة، فهذا غير مفهوم، ويضع أكثر من علامة استفهام حول اندفاع البعض و«الطيران بالعجة» مع الشائعات والأخبار المزيفة، دون تحقق وتثبت من صحتها أو مصداقية مصادرها !

يجب الحذر من محاولات تجييش الرأي العام في قضايا لا أساس لها من الصحة، تستهدف استقرار المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، وتتطلب الوعي التام بمحاولات استهداف أمن المملكة واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وأهمية أن يكون وعي المواطن سوراً صلباً لحماية الوطن !