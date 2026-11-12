كصحافي عاصر المهنة منذ سنوات طويلة، وتنقّل بين مختلف أقنيتها، يقلقك كيف أصبحت هناك محاولات لإزاحتها عن أسسها، والبحث عن بدائل لشيء لا بديل له. آفة الأخبار رواتها. هذا ما تعلمناه منذ البصمة الأولى للحبر، والنقرة الأولى على لوحة المفاتيح. ولذلك كان لدينا المرجع والمآل، وقاعدة لا تتغيّر: قبل الرواية لا بد من التمعن، وقبل النشر لا بد من التدقيق.

ويا له من عمل مأسوف عليه ما تراه اليوم على صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، التي يُراد لها أن تكون بديلًا عن الإعلام وقواعده وأركانه. وأنت تشاهد هذا الكم الهائل من الأخبار المغلوطة، والمعلومات المزيّفة، وكيف تنتشر في عالمنا انتشار النار في الهشيم، بسبب ضعف الفحص، وقلة خبرة الناشر، ودعك من المنشور له!

ربما كانت وسائل التواصل الاجتماعي أفضل وسيلة لتسويق أي محتوى، باعتبارها لغة جديدة من لغات العصر، ومحطة في رحلة التحوّلات التي مرت بها معظم المهن في العالم. بيد أن الدعوات لاعتبارها بديلًا عن المؤسسات الإعلامية، وأصحاب الرأي والمعلومة والتحقيق، هي أساس الخطأ الذي قد يؤثر في المصداقية، ويتسبّب في تشويش الرأي العام، وخلط الحقيقة بالوهم.

إنني مع نظرية أن المشهور ليس بالضرورة إعلاميًا، كما أن الإعلامي ليس بالضرورة أن يكون مشهورًا. لكنني في الوقت ذاته أعترف بأنه لا بد من شكل من أشكال التعاون بين الطرفين. وفي المستقبل قد يستطيع «السوشليون» أن يكونوا جزءًا من منظومة الإعلام، مطبّقين أسسها، ومستوعبين أهمية تقييم كل محتوى قبل نشره، بدلًا من الاكتفاء بعدد المشاهدات والإعجابات، وكأن الشهرة أصبحت شهادة موثوقية!

الإعلام فن وأسس وتقاليد، وليس مجرد أوراق أو مواقع إلكترونية. والمؤسسة في كل مكان هي الحضن الحصين للفرد، وليس العكس. وبدون تعزيز أهمية المؤسسات والتقاليد الإعلامية والفكرية، فإن الفوضى تعم، وتختلط المفاهيم، ويصبح من الصعب البحث عن معلومة أو توثيقها، فضلًا عن التمييز بين الصحافي الذي يبحث عن الحقيقة، وآخر لا يبحث إلا عن جمهور يصفق له.

تذكرت، خلال ورشة دراسية في «بي بي سي» الإنجليزية في لندن قبل سنوات، كيف كانت تقاليد البحث عن الخبر توازي أهمية الحصول عليه، وكيف أن محاولة تدقيقه تكاد تكون بصعوبة الوصول إلى المعلومة نفسها. كان السؤال ليس فقط: ماذا لدينا من أخبار؟ بل كيف عرفنا أنها صحيحة؟ ومن أين جاءت؟ ومن يضمن صدقيتها؟ وهذا ما يجعل بعض المؤسسات الإعلامية حين تقول فإنها تُسمع، وبعضها الآخر يضيع في صحراء التيه.

لا تعيش المؤسسات الإعلامية اليوم أفضل حالاتها، لكن عودتها متوقعة، لأن هذا هو السياق الطبيعي للأمور. فالمجتمعات لا تستطيع الاستغناء عن المرجع الموثوق، ولا يمكن أن تترك ذاكرتها نهبًا لرواة الأخبار العابرة، ومنتجي الأوهام اليومية، وإلا فسوف تتسرّب المنتجات الإعلامية الفردية، وتضيع في الزحام، ونصبح في غابة من الأصوات المتعددة، لا يعرف أحد فيها من يقول الحقيقة، ومن يبيع الوهم، وعندها لا يسمع أحد أحدًا.

وتلك، في ظني، ليست أزمة وسائل إعلام فحسب، بل أزمة ثقة في زمن أصبح فيه لكل إنسان منبر، ولكل خبر ألف راوٍ، ولكل مدلّس جمهوره الخاص.