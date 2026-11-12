لا أشعر بالاطمئنان في مواقع التواصل الاجتماعي، فالبث كثيف يقاس بعدد المشتركين بتلك المواقع، بث كثيف يحمل أقوالاً خاطئة وأقوالاً ملتبسة، وأقوالاً مرتبكة، وأقوالاً مدسوسة، وأقوالاً كاذبة، وأقوالاً محرّضة، وأقوالاً تحمل أنصاف حقائق، كما أن هناك آراء تختلف باختلاف التوجهات البشرية، وأهم الآراء هي ما يتعلق بالمذاهب، ومع أن تلك المذاهب لم تكن في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، إلا أن المنتمين للمذاهب يجهدون أنفسهم بالتدليل على أنها كانت موجودة في زمن الرسول الكريم، والملاحظ على بعض الآراء المذهبية أنها أقوال بشر لم ينزل الله بها من سلطان، وليس بها حقيقة مطلقة، وإنما آراء وُجدت في زمنها وظلت تسير مع الأيام مكتسبة المنتمين لتلك الآراء من غير تمحيص.

وهناك آراء أدبية أو سياسية أو اجتماعية، وكلها آراء أفراد قابلة للرفض أو القبول، ومن يسلّم نفسه لهذه الفضاءات الإلكترونية سيضيع ساعات طويلة محصلتها لا شيء، أو محصلة غير دقيقة من كل ما تمت قراءته، ويضاف إلى ذلك ما يكتب من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي مكّن الكثيرين من كتابات مختلفة ليس بها سوى توجه من لا يستطيع الكتابة، فمن يلجأ للذكاء الاصطناعي في كتاباته ليس لديه ملكة الكتابة، ومع ذلك تحوّلت تلك الكتابة إلى نصوص تُقرأ، والخشية من هذه الطريقة قتل أو وأد المواهب الشابة. أمور كثيرة تحدث في مواقع التواصل، ولكي لا تتورط في إهدار وقتك وكذلك خلق حالات الاهتزاز النفسي لديك إن كنت ممن يداوم على البقاء في تلك المنصات، إن كنت منهم اخلق لنفسك وسيلة تبقي داخلك غير مهتز.

وخطورة ما ينشر ويستهلك عدم وجود (صفاية) تفرز ما يكتب، وفي هذا الجو الملتبس تصبح حصانة الفرد من كذب وتدليس الغوغائيين، التزام الحذر وأقل منسوبات الحذر عدم التصديق بما يكتب، وإن كان المرء حريصاً لتعمق فيما قرأ، عليه الارتهان للبحث الجاد للتأكد من صحة ما قرأ.

ما سبق، ليست نصائح وإنما تجربة شخصية أتبعها حيال أي أمر يصل إلي، فقد غدوت كائناً لا يصدق ما يسمع أو يرى، وهي حالة خطرة جداً إلا أن لها فوائد جمة تحثك دوماً على البحث والتريث والأناة، ولكي لا تكون من خانة الحمقى لا تكن أسرع من يرد على ما تواجه في حياتك.

- هل هي دعوة للصمت؟

لا، هي دعوة للتريث حيال ما يكتب وما يقال.