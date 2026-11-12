اعتدنا أن نقرأ الاقتصاد من قمته المتمثلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، والاستثمار، والاستهلاك الكلي، باعتبارها مؤشرات تعكس أداء الاقتصاد وتكشف عن مساراته وتحوّلاته، دون أن تفسر بالضرورة السلوك الاقتصادي الذي يقف خلفها. الحقيقة التي أخبرنا بها الاقتصاديان الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد الفائزان بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2026 هي؛ أن فهم ما يجري في قاعدة الاقتصاد يمنحنا قدرة أعمق على تفسير حركته. ووفقاً لتلك الرؤية، فإن الأرقام الكبرى تخبرنا بما حدث في الاقتصاد، أما قرارات الأسر والمنشآت فتساعدنا على فهم لماذا حدث، وكيف يمكن أن يتغير مستقبلاً.

لسنوات طويلة، اعتمدت نماذج الاقتصاد الكلي على دراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية. من هذا المبدأ، عندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك، وعندما تتراجع أسعار الفائدة، يُتوقع أن يتحسّن الاستثمار. ساعدت هذه العلاقات الاقتصاديين على تفسير حركة الاقتصاد واستشراف اتجاهاته، لكن هذه العلاقات لم تكن كافية دائماً لتفسير سلوك الأفراد والمنشآت، أو فهم مدى تغير استجاباتهم الاقتصادية باختلاف الظروف والتوقعات المستقبلية.

هنا برز التحوّل الفكري من منهج يبدأ من الأعلى إلى الأسفل (Top-down)، حيث تُدرس المؤشرات الكلية والعلاقات بينها، إلى منهج يبني تفسير الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى (Bottom-up)، انطلاقاً من قرارات الوحدات الاقتصادية الصغيرة. لم يكن المقصود الاستغناء عن الاقتصاد الكلي، وإنما تأسيس فهم أكثر عمقاً له، بحيث تصبح الأرقام الكبرى نتيجة يمكن تفسيرها من خلال السلوك الاقتصادي الذي يقف خلفها.

برهن روبرت هول على أن إنفاق الأسرة لا يتحدد بدخلها الحالي وحده، وإنما يتأثر بتوقعاتها بشأن دخلها المستقبلي. وفي ضوء ذلك، الأسرة التي تحصل على زيادة مؤقتة في دخلها قد تختار ادخار جزء كبير منها، بينما قد ترفع أسرة أخرى إنفاقها إذا كانت تتوقع تحسناً دائماً في مواردها المالية. هكذا، فإن أسرتين تتمتعان بالدخل نفسه قد تتخذان قرارات مختلفة تماماً بشأن الاستهلاك والادخار.

لنتخيل اقتصاداً ترتفع فيه دخول الأسر بنسبة معينة. قد تشير القراءة التقليدية إلى توقع زيادة الاستهلاك، لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً. إذا كانت الأسر قلقة بشأن المستقبل، فقد تتجه إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، أما إذا كانت أكثر ثقة باستقرار دخولها، فقد تزيد مشترياتها. في الحالتين، قد يكون التغير في الدخل متشابهاً، لكن الأثر على النشاط الاقتصادي مختلف. من هنا تصبح معرفة دخل الأسر وحده غير كافٍ، ما لم نفهم توقعاتها وسلوكها الاستهلاكي.

أما مايكل وودفورد، فقد أسهم في تطوير إطار اقتصادي يربط هذه القرارات الفردية بحركة الاقتصاد الكلي، مع إبراز دور التوقعات وقرارات المنشآت بشأن الأسعار والإنتاج. المنشأة لا تحدد أسعار منتجاتها اعتماداً على تكاليفها الحالية فقط، بل تنظر أيضاً إلى الطلب المتوقع والمنافسة والمتغيرات المستقبلية. عندما تتفاعل قرارات آلاف المنشآت مع قرارات ملايين المستهلكين، تتشكّل في النهاية حركة الأسعار والإنتاج والتضخم على مستوى الاقتصاد بأكمله.

من هنا تتضح أهمية هذا التطور في الفكر الاقتصادي. التضخم ليس مجرد نسبة تظهر في تقرير إحصائي، والاستهلاك ليس مجرد رقم في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي ليس مؤشراً مستقلاً عن المجتمع، جميعها نتائج متراكمة لقرارات تتخذها الأسر والمنشآت في ظروف مختلفة، وتحت تأثير توقعات قد تتغيّر بمرور الوقت.