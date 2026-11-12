- ما هي حقيقة العبث الذي حدث في نادي أحد؟ كيف تحوّل هذا الفريق العريق، الذي كان يبحث عن مكانته في دوري المحترفين، إلى فريق يصارع الآن من أجل البقاء في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم؟ وما حقيقة سلة أحد التي تمثل رمزية كبيرة في الرياضة السعودية؛ حيث تحوّل البطل والرقم الصعب إلى فريق يصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز؟

- ما حقيقة ما يحدث في نادي أحد؟ سأقول لكم الحقيقة التي قد يعرفها البعض ويجهلها آخرون. انتظرتُ فترة طويلة لأكتب عن نادي أحد، مترقباً ما ستؤول إليه الأمور، لكن حقيقة إغلاق 49 قضية من قبل الإدارة الحالية بدعم من وزارة الرياضة يُعدّ بالتأكيد إنجازاً؛ وتبقى قضية واحدة شائكة تفوق إمكانيات ميزانية النادي، ونأمل أن تُحلّ وإن كان الأمر صعباً.

- زرتُ النادي مؤخراً بعد فترة طويلة من الانقطاع بدعوة كريم من إدارته، وقد يكون التقصير مني خشْية ألا أجد من يعرفني بعد كل هذا الغياب، لكنني وجدتُ كل الترحيب والتقدير. أطلعني المسؤولون على تفاصيل الفترة السابقة، وكيف استطاعت الإدارة إغلاق هذه القضايا الشائكة رغم شُحّ الموارد المالية، كون معظمها قضايا مادية. وتحدثتُ مع الإدارة بشفافية، كما التقيتُ بلاعبي كرة القدم ولمستُ لديهم الحماس والروح العالية لتجاوز المرحلة الحالية وإبقاء الفريق في دوري الدرجة الثالثة.

- أعود للعبث السابق الذي شهده نادي أحد وأوصله إلى مرحلة لم يسبق أن وصل إليها عبر تاريخه؛ هل تصدقون أن لاعباً يوقّع عقداً ويحصل على مليون ريال دون أن يلعب مباراة واحدة؟! وهل تصدقون أن لاعباً آخر شارك في أربع مباريات فقط بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون؟! أمور كثيرة شهدت عبثاً بأصول النادي، وفرّغت صرحه من النجوم والمواهب الذين بُيعوا بثمن بخس! ناهيك عن تحميل النادي ديوناً لا طاقة له بها بلغت 80 مليون ريال، وقضايا وشكاوى وصلت إلى 50 قضية! أيّ عبث هذا؟!

- وخلال جولتي، زرتُ المركز الإعلامي فوجدته خاوياً على عروشه، بلا كاميرات أو أجهزة! وعندما سألت: «أين هي؟»، كان الجواب: «لا نعلم، لم نجد شيئاً سوى كاميرا واحدة مكسورة!».. أين ذهبت محتوياته؟ لا أحد يعلم!

- إدارة النادي الحالية بقيادة خالد رويفد الصاعدي، لستُ بصدد الدفاع عنها فلم أكن يوماً مدافعاً عن إدارة، فهذا ليس من مبادئي، فالعمل والإنجازات هي التي تتحدث عن أصحابها، لكن إغلاق هذا الكم الكبير من القضايا يُسجّل لهم بلا شك.

- مع ذلك، أقولها بصراحة: المرحلة القادمة صعبة جداً، ومرحلة البناء هي الأصعب بعد أن رُفِعت ومُحِيَت كل المكتسبات التي حققها النادي. إنه عبثٌ وأيّ عبث بمكتسباته، وهذا يتطلب وقفة جادة من الجميع، ومحاسبة المتسببين في وصول النادي إلى هذه المرحلة؛ لأن ما حدث لنادي أحد وهو أحد أعرق الأندية السعودية هو عبثٌ بتاريخه على حساب أشخاص كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية، بينما كان النادي هو الضحية.

- كل الأمنيات أن يتجاوز النادي هذه المرحلة الحرجَة، والتي تتطلب تكاتف جميع المحبين من أجل عودة «فارس طيبة الطيبة».

أعتقد أنكم فهمتموني...