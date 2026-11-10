إن صحت الأخبار وتأكد أن إداريا في الأهلي وقع رسمياً على خطاب تقديم مباراة الأهلي والنصر إلى يوم (20 /11/ 2026) فينبغي أن يوقع الليلة على قرار إقالته، فما فعله أسميه كارثة، وإن قلت تواطؤا فقد أكون محقاً، أسألكم بالله مثل هذا يستحق أن يتم الوثوق به..!!

أربعة لاعبين مهمين جداً لن يتمكنوا من مشاركة الأهلي (فراس البريكان وترينكاو وأتنجانا وسبيرستيان).

وغيابهم لأسباب منطقية، فراس بسبب جائزة أفضل لاعب آسيوي، والبقية ارتباطهم بمباريات منتخبات بلدانهم، فهل الأخ لا يعلم، أم أنه يعلم، لكن ما يهمه إلا الراتب..!!

قلت في بداية المقال إن صحت الأخبار، أما إذا كانت الرابطة هي من فرض الموعد، فهنا قد يكون لنا رأي آخر، مع إدراكي التام أن القرار في هذه الحالة يملكه طرفا المباراة الأهلي والنصر؛ ولهذا أتمنى من شركة الأهلي أن تتيقن من مندوبها كيف وافق، ولماذا وافق، وهل هناك من طلب منه يوافق على هذا الموعد..!!

مثل هذا العمل الكارثي يجسد حقيقة واقع داخل الأهلي، ويوضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن من يدير الأهلي موظفون لم يخترهم المالك بعناية..!!

القرار ليس ملزماً للأهلي الذي يجب أن يتحرك ويطالب الرابطة بضرورة إعادة النظر فيه...!!

اما المندوب إذا ثبت أنه وافق، فينبغي طي قيده كأبسط قرار يتخذ بحقه..!

أصغر مشجع يفهم أن هذا الموعد لا يخدم الأهلي، وأصغر عاشق لو طلبت منه أن يبدي رأيه لقال قدمتم الأهلي على طبق من ذهب للنصر..!!

الخبر: ‏رابطة الدوري السعودي، تحدد الجمعة 20 نوفمبر 2026، موعداً لمباراة الأهلي والنصر، على أن تلعب مباراتا الرياض مع الهلال، والاتحاد مع الشباب ضمن الجولة ذاتها الإثنين 21 ديسمبر 2026.

ركزوا على موعد مباراتي الرياض والهلال والاتحاد والشباب لتدركوا أن الأهلي بكل أسف يدار بفكر لا يشبه المرحلة..!

ومضة:

‏«المشكلة ليست في أن الناس لا يعرفون الحقيقة، بل في أنهم يعرفونها ولا يريدون الاعتراف بها». (ميخائيل جفانتسكي).