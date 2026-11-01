يبدو أن التاريخ يعشق تكرار نفسه، خصوصًا عندما يكون الأهلي طرفًا في الحكاية، فبعض النتائج لا تمر مرور الكرام، بل تبقى محفورة في ذاكرة الكرة السعودية، تتناقلها الأجيال وتستحضرها المدرجات كلما حضرت المناسبة.

ستة أهداف مقابل هدف واحد! نتيجة ثقيلة، وليلة لن ينساها الأهلاويون، بعدما أعاد الشباب كتابة مشهد كروي استثنائي، عنوانه التفوق، وتفاصيله انهيار أخضر أمام الليث الشبابي.

بالأمس كانت السداسية الاتحادية حاضرة في ذاكرة التاريخ، واليوم يطل الشباب بسداسية جديدة، وكأن الأهلي على موعد متجدد مع الأرقام الثقيلة التي ترفض مغادرة سجلاته.

سداسية الجزء الثاني! ليست عنوانًا لفيلم سينمائي، بل واقع كروي فرضه الشباب داخل المستطيل الأخضر، بعدما تحولت المواجهة إلى مهرجان أهداف، وغابت معه شخصية الأهلي، وتبخرت الوعود أمام حقيقة لا تقبل التجميل.

ومن زاوية اتحادية، لا يمكن المرور على هذه النتيجة دون استحضار تلك الليالي التي كتب فيها العميد تفوقه بأحرف من ذهب، فالسداسيات ليست مجرد أرقام، وإنما ذكريات خالدة في ذاكرة المنافسات، وصفحات يصعب طيها مهما تعاقبت السنوات.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف لفريق بحجم الأهلي، وبما يمتلكه من إمكانات ونجوم، أن يستقبل ستة أهداف في مواجهة واحدة؟ وأين ذهبت الشخصية التي يتحدث عنها أنصاره؟ وهل أصبحت النتائج التاريخية قدرًا يتكرر كلما غابت الروح والانضباط؟

الشباب يستحق الإشادة، فقد حضر بشخصية الفريق الكبير، وفرض كلمته بالأهداف، وأثبت أن الهيبة لا تُصنع بالتصريحات، ولا تُشترى بالملايين، وإنما تُفرض داخل الملعب.

أما الأهلي، فقد وجد نفسه أمام حقيقة مؤلمة، فالهزيمة واردة، لكن السقوط بسداسية يفتح أبواب النقد، ويضع الجميع أمام مسؤولية لا يمكن الهروب منها.

ولعل المفارقة، أن جماهير الأهلي تحاول طي صفحات الماضي، لكن المستطيل الأخضر يعيد فتحها من جديد، وكأن التاريخ يصر على تذكيرهم بأن بعض النتائج لا تنتهي بصافرة الحكم.

ختامًا..

في كرة القدم هناك انتصارات تُنسى، وهزائم تبقى، وسداسيات تتحول إلى عناوين تتوارثها المدرجات.

بالأمس كتب الاتحاد فصلًا من فصول التفوق، واليوم أضاف الشباب فصلًا جديدًا، وبين الأمس واليوم يبقى الأهلي حاضرًا في المشهد، ولكن هذه المرة من بوابة الشباك المثقلة بالأهداف.

سداسية الجزء الثاني.. الليث يكتب، والتاريخ يحفظ، والمدرج الاتحادي يبتسم !