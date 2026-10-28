خرائط الطيران في الشرق الأوسط لم تتشكّل بفعل الجغرافيا وحدها، فقد رسمتها عقود من الاستثمارات والمنافسة الاقتصادية حتى أصبحت المنطقة واحدة من أهم مراكز الربط الجوي في العالم، غير أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تعيد طرح سؤال جدير بالاهتمام، هل ستظل مراكز الطيران الخليجية محتفظة بمكانتها عندما تتغيّر الظروف التي قامت عليها شبكاتها التشغيلية؟

التجارب أثبتت في السنوات الأخيرة أن صناعة الطيران شديدة الحساسية تجاه المتغيّرات الجيوسياسية، فقرار إغلاق مجال جوي، أو فرض قيود على مسار محدد، ربما يعيد تخطيط رحلات كانت طرقها مستقرة منذ سنوات، فيزيد زمن الطيران وترتفع تكاليف التشغيل، لتصبح شركات الطيران أمام خيارات لم تكن ضمن حساباتها.

مع تصاعد التوترات واستمرارها، ربما نكون أمام مرحلة تتغيّر فيها بعض قواعد المنافسة في الشرق الأوسط، ليس بالضرورة أن تكون لمصلحة مطار على حساب آخر، إنما لمصلحة المراكز والشبكات الأكثر قدرة على التكيف والاستمرار.

أول هذه التحوّلات يتعلق بتراجع اليقين بشأن المسارات التقليدية، فقد اعتادت شركات الطيران بناء شبكاتها وفق معادلات المسافة والوقت والتكلفة والطلب، لكن الأحداث الأخيرة أكدت أن المسار الأقصر ليس دائماً هو الأنسب، وأن الجدول التشغيلي الذي يبدو مثالياً في الظروف الطبيعية قد يصبح عبئاً عندما تتغير المعطيات، هذا يعني أن التخطيط المستقبلي للشبكات الجوية سيمنح مرونة المسارات وزناً أكبر في معادلات القيمة.

التحوّل الثاني يفتح نافذة مهمة أمام الرياض، فالمملكة تدخل مرحلة توسع غير مسبوقة في قطاع الطيران، تشمل تطوير المطارات وبناء شبكات جديدة وتعزيز قدرات الناقلات الوطنية، هذه المشروعات تمنح العاصمة السعودية فرصة لتعزيز حضورها في حركة الربط العالمي، مستفيدة من حجم السوق المحلية وموقع المملكة بين القارات الثلاث.

لكن نجاح السعودية يتجاوز عدد الطائرات والطاقة الاستيعابية للمطارات، إلى ما شهد به العالم من كفاءة الخدمات وعمق الخبرة التشغيلية، والاستفادة من الامتداد الجغرافي للمجال الجوي السعودي وإمكاناته الملاحية، والقدرة على تقديم تجربة موثوقة في مختلف الظروف.

أما التحوّل الثالث، فيتعلق بمستقبل المنطقة بوصفها منظومة متعددة المراكز. فمن الخطأ تصور أن صعود الرياض يعني بالضرورة تراجع دبي أو الدوحة أو أبوظبي. فالطلب العالمي على السفر يتغيّر والأسواق تتوسع، وأنماط الحركة الجوية تتطور باستمرار.

ربما تكون إحدى أهم نتائج الأزمات الأخيرة أنها كشفت قيمة وجود أكثر من مركز قوي، بدلًا من الاعتماد على نقاط محدودة للربط الدولي.

إن تعدد المراكز لا يلغي المنافسة لكنه يمنح المنطقة خيارات أوسع ويعزز قدرتها على التعامل مع الاضطرابات، ويتيح لشركات الطيران إعادة توزيع رحلاتها عندما تستدعي الظروف ذلك.

غير أن هناك حقيقة إستراتيجية تستحق أن توضع في قلب أي نقاش، وهي «المكانة المحورية للأجواء السعودية في حركة الطيران الخليجية والربط العالمي».

السعودية ليست مجرد سوق كبيرة للمسافرين، هي أيضاً صاحبة مجال جوي واسع يمتد بين الخليج والبحر الأحمر، ويحتل موقعاً بالغ الأهمية في شبكة المسارات التي تربط الشرق بالغرب، وآسيا بأوروبا وأفريقيا.

لذلك فإن الدور السعودي يتجاوز حدود المطارات الوطنية إلى الإسهام في استقرار حركة الطيران الإقليمية والدولية، وقد أظهرت تجارب تحويل المسارات خلال الاضطرابات السابقة أهمية الأجواء السعودية بوصفها أحد الخيارات الإستراتيجية لاستيعاب الحركة الجوية وإعادة تنظيم تدفقاتها، وفق أدق معايير السلامة والكفاءة.

هذه المكانة لم تصنعها الجغرافيا وحدها، الموقع يمنح الفرصة لكن كفاءة الإدارة هي التي تحولها إلى قيمة حقيقية، وهي ميزة إستراتيجية لا ترتبط بموازين المنافسة بين المطارات ولا تتبدل بتغيّر حصص شركات الطيران.

إننا أمام مرحلة قد تعيد ترتيب أولويات شركات الطيران والمسافرين والمستثمرين، وربما تكشف السنوات المقبلة عن خريطة مختلفة لمراكز الربط الجوي في الشرق الأوسط، تتغيّر فيها أوزان بعض المطارات، وتتبدل فيها مسارات الحركة وحصص الناقلات، تبعاً لما ستتركه الأزمات من تحوّلات اقتصادية وتشغيلية وجيوسياسية، لكن ما قد يتغيّر على الأرض لا يغيّر بالضرورة حقائق السماء، فالمطارات تتنافس، وشركات الطيران تتوسع بينما تظل الأجواء السعودية، بامتدادها وموقعها المحوري وقدراتها الملاحية، إحدى الركائز الإستراتيجية التي يستند إليها الطيران في الخليج والعالم.