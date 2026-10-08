«رؤية»، قديرة أخذت على عاتقها تحريك الساكن، ليغدو ديناميكيًا فاعلًا.. وهزّ الآسن، ليغدو دفقًا فوّارًا.. ومسح القائم الشاخص بعين المستقبل المزهر، فيستحيل واقعًا باهرًا، وإنجازًا مدهشًا، وحقيقة ماثلة عشنا معها؛ وعدًا غير مكذوب، ومنجزًا مدهشًا غير مجلوب، وتوقعًا مبرقًا بكل جديد خلاق مطلوب.. ماذا يمكن أن تأخذ السعودية إلى العالم، بعيدًا عن النفط والاقتصاد والتقنية؟

الإجابة جاءت هذه المرة من مكان أكثر إنسانية من سرير المريض.

لم تذهب المملكة إلى منصة دولية لتقول للعالم إن لديها مستشفى متقدمًا فحسب، بل ذهبت ومعها فكرة صغيرة في حجمها، كبيرة في أثرها، يمكن أن تغيّر شيئًا مهمًا في حياة المرضى داخل مستشفيات العالم.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة فاز بجائزة السلامة العالمية للمرضى من اللجنة المشتركة الدولية لعام 2026،

في واشنطن مجموعة من بنات وأبناء المستشفى صعدوا أمام أنظار العالم ليتسلموا تكريم الوطن، تقديرًا لمبادرة بروتوكول تقييم النقل الآمن للحالات الحرجة في مراحل انتقال الرعاية، التي طورتها خدمات الإسعاف في التخصصي.

جائزة تمنح للمؤسسات الصحية خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تُظهر تميّزًا في تطوير رعاية صحية أكثر أمانًا وجودة، بناءً على تقييم لجنة عالمية من خبراء سلامة المرضى، تستند إلى معايير الابتكار والفعالية وقابلية التوسّع والاستمرارية والتطبيق في مؤسسات أخرى.

انطلق المشروع من ملاحظة ميدانية رصدها فريق خدمات الإسعاف

كان عدد من المرضى المحوّلين أو الذين غادروا المستشفى يعودون إلى قسم الطوارئ خلال سبعة أيام من خروجهم، بسبب علاجات غير مكتملة، أو تدهور في الحالة، أو نتائج فحوصات لم تُدرج في خطة الخروج.

وبدلًا من اعتبار النقل مجرد إجراء لوجستي، أعاد المستشفى تصميمه كخط دفاع أخير للسلامة.

مع كل طلب نقل، يراجع المسعف السجل الطبي الإلكتروني للمريض، ويجري تقييمًا سريريًا مستقلًا، ويطّلع على ملاحظات التسليم والفحوصات التشخيصية، ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المرافقين أو الأسرة قبل لحظة النقل مباشرة، مما أدى إلى تعديل خطط علاجهم قبل النقل، وانخفاض معدل عودة المرضى إلى الطوارئ في إنجاز طبي يمكن تطبيقه في مؤسسات صحية أخرى، وهو أحد المعايير الأساسية التي اعتمدتها لجنة التحكيم في منح الجائزة.

بروتوكول منح المسعف دورًا أكبر، ليصبح بمثابة حاجز أمان سريري أخير، لحماية المريض، هنا تكمن قيمة الإنجاز السعودي.

العالم لم يمنح الجائزة لأن الفكرة معقدة أو تحتاج إلى آلة خارقة أو تقنية نادرة.

قوة الفكرة تكمن في كونها عملية، واضحة، قابلة للقياس، وللتكيف والتطبيق في بيئات صحية مختلفة، لها قابلية التوسع والاستدامة

الأرقام تمنح الحكاية قوة إضافية.

البروتوكول فحص أكثر من 1200 مريض منذ تطبيقه، وانخفضت نسبة عودة المرضى إلى قسم الطوارئ إلى 9 ٪.

إن وراء البروتوكول فكرة قابلة للقياس، وأن السلامة ليست شعارًا يكتب على جدران المستشفيات، وإنما ممارسة تبدأ من أصغر التفاصيل.

المملكة لم تكتفِ بتطوير التجربة داخل مستشفياتها، بل أصبحت تملك منظومة وطنية كاملة لسلامة المرضى تشجع الابتكار وتقيس النتائج وتسعى إلى نشر الممارسات الناجحة.

المركز السعودي لسلامة المرضى يضع ضمن أهدافه قيادة التحسين والابتكار في سلامة المرضى، وتوسيع تبني الممارسات الآمنة داخل النظام الصحي.

وهنا تصبح الحكاية أكبر من جائزة لمستشفى سعودي، إنها حكاية دولة تريد أن تنتقل من استهلاك المعرفة الطبية إلى صناعتها ومن استقبال أفضل الممارسات العالمية إلى إنتاج ممارسات يمكن أن يتعلّم منها الآخرون.

قد تبدو عربة نقل المريض شيئًا عاديًا في أي مستشفى، وقد تبدو الدقائق الأخيرة قبل مغادرة المريض تفصيلًا عابرًا.

لكن السعودية تقول للعالم إن سلامة الإنسان هي الأهم، وإن أكثر اللحظات هدوءًا قد تكون أكثرها حاجة إلى عين إضافية. من جدة خرجت الفكرة، وإلى منصة عالمية وصلت الجائزة.

الأهم أن السؤال أصبح مفتوحًا أمام مستشفيات العالم إذا كان بالإمكان تحويل آخر لحظة قبل نقل المريض إلى نقطة أمان، فلماذا لا تصبح هذه الممارسة معيارًا في كل المستشفيات؟

هنا يكون التكريم الحقيقي أن تتحوّل تجربة سعودية بدأت داخل مستشفى إلى فكرة يمكن أن تحمي مريضًا في الرياض، وجدة، ولندن، ونيويورك، وطوكيو، وفي أي مكان يحتاج فيه إنسان إلى رعاية أكثر أمانًا.

تلك هي السعودية التي نريد أن نراها على منصات العالم لا تذهب لتصفق لإنجاز الآخرين، بل تذهب ومعها إنجاز يستحق أن يتعلّم منه الآخرون.