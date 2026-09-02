لم يعد الإعلام الرياضي مجرد ناقل للمباريات والنتائج والأخبار، بل أصبح شريكاً أساسياً في صناعة المشهد الرياضي وتوجيه الرأي العام، ومع كثرة القنوات والمنصات والبرامج الرياضية، أصبح تأثير الإعلام أكبر من أي وقت مضى، لكن السؤال الأهم: هل نستخدم هذا التأثير لبناء الرياضة أم لزيادة الجدل حولها؟

الإعلام الرياضي الناجح لا يقتصر دوره على نقل الخبر، وإنما يقدم التحليل، ويكشف الأخطاء، ويطرح الأسئلة، ويمنح المسؤول والجمهور فرصة لفهم الصورة كاملة، فالناقد الحقيقي لا يبحث عن الإثارة فقط، بل يبحث عن الحقيقة، ولا يحوّل الاختلاف في الرأي إلى خلاف شخصي.

أما القنوات الرياضية، فقد أصبحت أمام مسؤولية أكبر مع ارتفاع حجم المنافسة وتعدّد البرامج والمحللين، فالجمهور، اليوم، يستطيع الوصول إلى المعلومة خلال ثوانٍ، وبالتالي لم تعد السرعة وحدها معياراً للتميّز، بل أصبحت المصداقية والدقة وجودة الطرح أهم بكثير.

ومن أكثر التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي، تحوّل بعض البرامج من مناقشة القضايا إلى صناعة القضايا، أحياناً يصبح العنوان أهم من المضمون، ويصبح الجدل هدفاً بحد ذاته؛ لأنه يجذب المشاهدات والتفاعل، وهنا يجب أن نتساءل: هل المطلوب أن نكسب المشاهد لدقائق أم أن نكسب ثقته لسنوات؟

الرياضة السعودية تعيش مرحلة مهمة من التطور، وهذا التطور يحتاج إلى إعلام يواكب المرحلة. نحتاج إلى برامج تناقش الاستثمار الرياضي وتطوير الفئات السنية والاحتراف الخارجي وعقود اللاعبين وعمل وكلاء اللاعبين، والإدارة الرياضية والحوكمة والجانب الفني، وليس فقط قضايا التحكيم والجدل الجماهيري.

كما أن الإعلام الرياضي مطالب بإعطاء مساحة أكبر لأصحاب الاختصاص، فاللاعب السابق قد يكون مميزاً في التحليل الفني، والإداري يستطيع الحديث عن الإدارة، والقانوني عن اللوائح والعقود، ووكيل اللاعبين عن سوق الانتقالات والاحتراف. تنوع التخصصات يجعل النقاش أكثر عمقاً، ويمنح المشاهد معلومة حقيقية بدلاً من رأي عام يتكرر في كل برنامج.

وفي المقابل، على المتابع أن يكون أكثر وعياً، فليس كلُّ ما يقال في برنامج رياضي حقيقة، وليس كلُّ عنوان مثير خبراً مهماً. الإعلام يقدم المادة، لكن الجمهور هو من يقرر ما الذي يستحق الاهتمام.

في النهاية، قوة الإعلام الرياضي ليست في عدد ساعات البث ولا في ارتفاع الأصوات داخل الاستديو، وإنما في قدرته على التأثير الإيجابي في الرياضة. نريد إعلاماً ينتقد عندما يجب أن ينتقد، ويدعم عندما يستحق الدعم، ويختلف دون إساءة، ويناقش القضية دون أن يتحوّل إلى جزء من المشكلة.