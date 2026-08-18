أعجبتني فكرة الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم، لرفع مستوى الوعي بالممارسات السيبرانية لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تزامناً مع العودة للمدارس !

المبادرة تستهدف تعزيز الوعي بالسلوكيات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتقنيات والمنصات التعليمية واستخدامات الإنترنت عامة، ومن بينها التعرف على أساليب التصيد الإلكتروني والحذر من الروابط والرسائل المشبوهة، والاستفادة من وسائل الحماية الموثوقة وتشديد كلمات المرور وإجراءات التحقق، هذا شيء مفيد، ليس للطلاب وأولياء الأمور وحسب بل للمجتمع بكل فئاته لأنه يدعم الأمن المجتمعي !

هناك اليوم وعي أكبر بعمليات التحايل ووسائل الخداع في استخدامات التقنية، والفضل يعود للتوعية الإعلامية ومشاركة التجارب في المجتمع، وبات الناس أكثر مهارة في التعامل مع الأجهزة والمنصات الرقمية، فالريبة أصبحت مقدمة في التعامل مع أي عمليات في الفضاء الرقمي وهذا شيء جيد، فالحذر يغني عن الندم !

هذا الوعي المكتسب هو تراكم تجارب مر بها المجتمع، وإجراءات وتشريعات قامت بها الجهات المختصة لمواجهة واقع ومتغيرات العالم الرقمي، وشكلت في النهاية شبكة الأمان التي تسهم في تعزيز أمن المجتمع ودعم بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق !

باختصار.. العودة للمدرسة من باب آمن، كما جاء في عنوان الحملة، هو في الواقع تعزيز لأمن المجتمع !