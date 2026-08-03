بصفتي رئيساً تنفيذياً لأرض المعارض في العاصمة الرياض، أجدني أتأمل في ستة تساؤلات جوهريّة تترسّخ في أفق صناعتنا خلال العقد المقبل: أين تلتقي حدود الكفاءة الحسابية مع تعقيدات الأسواق الديناميكية؟ كيف نستوعب سلوك الزوار عبر بيانات رقمية، بينما تبقى السياقات الثقافية والإنسانية متعذرة على الخوارزميات؟ ما مصير الخبرات الإدارية المتراكمة أمام سرعة التعلم الآلي وتطور نماذجه؟ كيف نعيد تشكيل فن التفاوض مع الشركاء وأصحاب المصلحة في ظل أنظمة ذكية تتنبأ بالاتجاهات؟ هل تتحول المعارض إلى منصات تنبؤية بحتة، أم تظل ساحات للصدف الإبداعية والفرص الناشئة؟ وما الأدوار الجديدة التي تتطلبها إعادة تعريف القيادة في صياغة التبادل الاقتصادي والثقافي بين الأمم؟

خلال العقد القادم، تتولى الأنظمة الذكية مهام تسعير المساحات وفق تحليل لحظي للعرض والطلب، وتحديد مواقع الأجنحة بما يعزز التفاعل بين العارضين والزوار، وتقنيات الاستشعار والرؤية الحاسوبية تضبط تدفقات الحشود بدقة، وتقيم رضا الزوار عبر رصد أنماط حركتهم وتفاعلاتهم، والنماذج التنبؤية، المعتمدة على سجلات تاريخية ومتغيّرات آنية، تنبئ بأعداد الحضور، مما يتيح تحسين توزيع الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية. وفي المقابل، تتعاظم أهمية القيادة البشرية في بيئة تزداد تعقيداً، فالقرارات المصيرية بمواقف غير مسبوقة تستند إلى رصيد معرفي متراكم وحدس عملي ناتج عن احتكاك دائم بالأسواق، وهو ما تفتقر إليه النظم الرقمية، كما أن الابتكار يقتضي رؤية متجاوزة للنماذج السائدة، وبناء الشراكات الاستراتيجية يحتاج إلى مصداقية تنبثق من التفاعل الوجاهي المباشر والتفاوض مع كبار أصحاب المصلحة يتطلب استيعاب إشارات ثقافية واقتصادية دقيقة تعجز البرمجيات عن فك رموزها وتحويلها إلى قرارات نافذة...

يتبادر إلى الذهن سؤال مركزي: هل نبحث عن مشرف على الجداول التشغيلية، أم عن مهندس للتجربة الاقتصادية المتكاملة؟ الجواب يستقر بوضوح عند الخيار الثاني...

المعارض الحديثة تتحوّل إلى منصات حية لخلق القيمة، حيث يتجاوز القائد وضعية التنسيق اللوجستي ليصنع منظومات استثمارية متكاملة، ويستعين بالذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، ويوجه طاقته وذكاءه العاطفي نحو ابتكار تجارب تفاعلية تعمق الروابط بين العرض والطلب، وتصنع فرصاً اقتصادية جديدة، وتعيد تعريف الهوية البصرية للحدث...

في سياق المملكة العربية السعودية، حيث تحمل رؤية 2030 طموحات تنموية هائلة، تمثل المعارض أحد أعمدة تنويع الاقتصاد وتعزيز المكانة الدولية. ومن موقعي القيادي، أرى أن دور المنظمين يتطور ليصبحوا سفراء للفرص الاستثمارية ورواداً في ابتكار نماذج فعاليات تتلاءم مع التحولات العالمية. هذه القيادة تتجاوز إدارة الحشود والمساحات لتشمل إثراء البيئة الاقتصادية، ورفع تنافسية السوق المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية، وعندها يتحقق التكامل الخلاق بين دقة الأنظمة الآلية وعبقرية الحدس الإنساني، فتبقى اللمسة الإنسانية جوهر النجاح وسر تميز معارضنا، ويظل الإنسان -وليس الأداة- صانع التجربة الاستثنائية التي تترك أثراً عميقاً في ذاكرة الزوار والعارضين على حد سواء.