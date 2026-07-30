البداية من هنا: في كل بطولة، لا نرى نتيجة مباراة فحسب، بل نقرأ سيرة مشروعٍ امتد سنوات. قد يُسامح الجمهور خسارةً أمام منافسٍ أقوى، لكنه لا يغفر غياب الفكرة، ولا صمت الهوية، ولا فريقاً يعجز عن أن يروي قصته بالكرة قبل النتيجة!

‏المنتخبات الكبرى لا تصنعها المواهب وحدها، بل تصنعها الرؤية؛ رؤية تبدأ من طفلٍ يركض خلف حلمه، وتنتهي بمنتخبٍ يعرف كيف يفرض شخصيته قبل أن يبحث عن انتصاره. أما الانتصارات التي تأتي بلا مشروع، فهي أشبه بومضة برقٍ تضيء السماء لحظة ثم تتركها أكثر عتمة.

‏ومع اقتراب 2034، لسنا بحاجة إلى أن ننتظر جيلاً يصنع المعجزة، بل أن نبدأ اليوم كتابة الحكاية. فالكؤوس تُرفع في ليلة، أما المنتخبات فتُبنى في أعوام. وبين البناء والانتظار يكمن الفارق بين فريقٍ يشارك فقط، وفريقٍ يصنع التاريخ

(2)

وهنا تزيد الجمال جمالاً:

‏ما بغيتك من فراغ ولا تمنيتك عبث

‏ولا أبي لك نهاية ولا أدور لك بديل.

‏#بدر_بن_عبدالمحسن

‏وكأن #البدر لم يكتب بيتاً، بل فتح نافذةً على قلبٍ كاملٍ ثم أغلقها في ومضة. هنا تتكاثف الحكاية حتى تغدو الكلمات أصغر من المعنى وأوسع من العمر.

‏فالحب ليس رغبةً عابرة، بل قدر اختاره القلب واستقر فيه كما يستقر الضوء في العين.

‏وهذه هي معجزة الشعر العظيم؛ أن يقول الكثير دون ضجيج، وأن يترك في الروح صدى أطول من الكلام.

‏أما البدر فكان يعرف أن القصائد الحقيقية لا تُروى، بل تُلمح كنجمةٍ بعيدة، وتبقى مشتعلةً في الذاكرة!

(3)

اكتفيت اليوم أن أقدّم لكم حرف الدكتورة منى المالكي دون أن أوغل في التلصص على حروف كتبت لتُقرأ، وتُقرأ لتُفهم..

فعلاً يا منى، ‏كلما ازدحمت السماء بضجيج الكلمات التي تنسجها الآلات، ازداد المعنى توارياً كنجمةٍ بعيدة لا يهتدي إليها إلا العابرون بقلوبهم. فالذكاء الاصطناعي يحفظ خرائط اللغة، لكنه لا يعرف الطرق التي شقتها الدموع، ولا الندوب التي تركتها الحياة على أرواح أصحابها!

• ومضة:

‏بعض الورود لا تُهدى لتزيّن المكان، بل لتخبرنا أن هناك من يفهمنا على الضفة الأخرى في أول ولادة للضوء!

‏#صباح_المنى