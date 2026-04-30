لطالما كانت بريطانيا المثال الحي على قدرة القوة الناعمة أن تكون بديلاً موازياً للقوة الصلبة، حتى وإن اختلف التأثير وتبدّل الأسلوب. ومع كل مناسبة رسمية، مثل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة، يعود التذكير بحقيقة راسخة: الأمم الغنية بتاريخها لا يمكن أن تتخلى عنه، لأنه ليس مجرد ماضٍ يُروى، بل روح تسري في شرايينها كما يسري النفس.

لقد عايشت الملكة إليزابيث الثانية لحظة أفول شمس الإمبراطورية التي «لا تغيب عنها الشمس»، ورأت التحوّلات الكبرى في ميزان القوى العالمية. ومع ذلك، لم تدخل في صراع مع حركة التاريخ، ولم تحاول إيقاف الزمن أو السير عكس اتجاهه، بل تعاملت مع الواقع بمرونة ووعي. اختارت أن تعزّز من حضور بلادها عبر أدوات أكثر تأثيراً واستدامة، فدعمت الثقافة البريطانية، ورسّخت صورة بلادها في الوعي العالمي من خلال الدبلوماسية الهادئة والرمزية العميقة، محافظة على «اللمسة الإنجليزية» التي ما زالت حاضرة في أنحاء العالم.

في عالم اليوم، لم تعد القوة العسكرية الخيار الأول كما كانت في السابق. استخدام «الحديد والنار» أصبح مكلفاً سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، بل وقد يبدو أحياناً نوعاً من التهور. في المقابل، برزت القوة الناعمة كأداة فعّالة، قادرة على تحقيق التأثير دون صدام، وعلى كسب العقول قبل فرض السيطرة.

يشير المفكر الأمريكي جوزيف ناي في نظريته الشهيرة إلى أن الدول القوية ليست فقط تلك التي تمتلك الجيوش، بل تلك التي تستطيع التأثير في الآخرين عبر الجاذبية الثقافية والقيم والأفكار. فالقوة الناعمة تُبنى من خلال التعليم، والفنون، والإعلام، والدبلوماسية، وكل ما يجعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منك لا الخوف منك.

وفي السياق العربي، نجد نماذج لافتة تؤكد هذا المعنى. خلال حرب الخليج، لم يكن التأثير مقتصراً على السلاح، بل برز دور الكلمة. فقد كان لكل من غازي القصيبي وخلف بن هذال حضور قوي عبر الشعر والأدب، حيث شكّلت أعمالهما حالة معنوية مؤثرة، تضاهي في قوتها وقع المدافع والرصاص.

وهنا تتجلى حقيقة أساسية: الكلمة، والشعر، والفن، والثقافة، ليست ترفاً، بل هي أساس متين لأي أمة تسعى للتأثير. فالقوة الناعمة هي التي تعبر الحدود دون استئذان، وتصل إلى القلوب قبل العقول، وتصنع صورة تبقى حتى حين يتغيّر كل شيء.