حاول الإعلام الجديد إخراج الأهلي من دائرة الرقي إلى دائرة الصخب والضجيج ففشلوا؛ لأن ثمة إرثاً أسس له من وضع اللبنات الأولى لرياضة الوطن، ومن الصعوبة بمكان أن يأتي الراسبون في امتحان التاريخ لهدم هذه المبادئ.

الرقي الذي أقصده لا يعني التنازل عن الحقوق، ولا يعني تمرير ما لا يمرر، لكن هنا ينبغي ألا نحيد عن ثقافة الأهلي بأن نطالب ولكن بلغة تشبه الأهلي.

ثقوا أن الكلام الواعي سيكون له أثر وتأثير لا سيما عندما يرتكز على حقائق.

الاتهامات والخصومة مع الآخرين تحت مبرر المطالبة بالحقوق تنتهي في المكان الذي قيلت فيه.

وأنت تطالب عليك أن تنتقي عباراتك، وأنت تنتقد كذلك اختر كلماتك فلا يمكن أن نسمي الشتم أو الاتهام مطالبة أو نقداً.

الأهلي لا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف طالما متمسكاً بالاحترام في عمله وتعامله، ولهذا رفض أن يكون عنواناً غير جميل بين إرث من حاولوا جره إلى ضجيج لا يشبهه.

الخطاب الإعلامي الرسمي للأهلي فيه من الحكمة ما جعله مضرب مثل.

كم قضية رفعت ضد الأهلي، وكم شكوى واحتجاج، وكم بيانات صدرت على هامشها، وكم برامج اصطفت خلالها ضد الأهلي، ومع ذلك حافظ الأهلي على هدوئه ورزانته وفي نهاية الأمر كسب.

الخطاب الإعلامي مهم جداً أن يكون رزيناً حتى يقبل والتعاطي مع الأحداث بوعي مهم جداً، وعليه أطالب دوماً بضرورة التماهي مع المرحلة، كل المرحلة بما يشبهها.

(2)

أعيدوا مراجعة ما صرف هذا العام على الألعاب المختلفة في الأهلي وقارنوا هذا الصرف بالنتائج، وعندها ستدركون أين المشكلة؟.

والمعالجة أسهل مما تتصورون إذا أردتم تصحيح المسار.

ومضة:

يا شينها لا طابت النفس من شي..

‏ ما عاد ودك فيه.. لو كان غالي