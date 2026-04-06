حضر وفد المملكة هذا المؤتمر في نسخته الرابعة في مدينة ميامي الأمريكية بثقل المتصدّر وثقة العارض المبشّر، بنخبة من المفكرين رجال الرؤية التي جعلتنا رقماً عصيّاً على التجاوز في معادلة الاقتصاد العالمي، نفهم ما سيطلبه الغد من الاحتياجات؛ ومصدر يملك الموارد، ويتّسم بالكفاءة والموثوقية والالتزام. تكمن أهمية الحدث كونه منصة عالمية تجمع رؤوس الأموال وصنّاع السياسات وكبار المسؤولين والمستثمرين والمبتكرين حول العالم، في ظل التحوّلات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة تحت شعار رأس المال المتحرك.

المملكة أكدت أمام العالم أنها لم تعد مجرد لاعب اقتصادي إقليمي يسعى إلى تثبيت موقعه ضمن خارطة الأسواق التقليدية، بل غدت فاعلاً مركزياً يعيد تشكيل منطق الاستثمار العالمي، ويقترح نموذجاً متوازناً يجمع بين الوعي بالمخاطر والقدرة على تحويلها إلى فرص، تحوّل عميق في الرؤية والدور.

في المؤتمر عكس خطاب وزير المالية محمد الجدعان مستوى عالياً من اليقظة الاستراتيجية، إذ لم يكتفِ بالإشارة إلى احتمالات الاضطراب الجيوسياسي، بل وضعه في سياق تصاعدي قد يتجاوز تداعيات جائحة (كوفيد 19).

مقاربة تنطلق من قراءة واقعية لطبيعة النظام الدولي الذي يتجه نحو مزيد من التعقيد والتشابك، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، وتتشابك سلاسل الإمداد مع بؤر التوتر، وتصبح الصدمات أكثر سرعة وانتشاراً.

تتجلى أهمية هذا التحذير في كونه يصدر عن اقتصاد نجح في بناء قدر معتبر من المناعة الداخلية، مرونة الاقتصاد السعودي أتت نتيجة تراكمية لإصلاحات هيكلية عميقة، شملت تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتطوير بيئة الاستثمار، مرونة منحته قدرة مزدوجة على امتصاص الصدمات من جهة، والمبادرة بالفعل.

على الضفة الأخرى، قدّم الدكتور ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات رؤية تكاملية لا تكتفي بإدارة المخاطر، بل تتجاوزها إلى صناعة المستقبل.

فالإشارة إلى استراتيجية خماسية مرتقبة تعكس انتقالاً مدروساً من مرحلة (بناء الداخل) إلى مرحلة (تصدير الفرص)، لم يعد الهدف محصوراً في تقوية البنية الاقتصادية الوطنية، بل اتسع ليشمل تحويل المملكة إلى منصة عالمية تستقطب رؤوس الأموال وتعيد توجيهها نحو مشاريع نوعية ذات أثر طويل الأمد.

تحوّل يعكس نضجاً في فلسفة الاستثمار، حيث لم يعد رأس المال يبحث فقط عن العوائد السريعة، بل عن البيئات المستقرة القادرة على إنتاج قيمة مستدامة.

تبرز المملكة حاضنةً لمعادلة نادرة استقرار سياسي، رؤية اقتصادية واضحة، وإرادة تنفيذية قادرة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس.

ليؤكد الدكتور ماجد الفياض المستشار في الديوان الملكي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث دور الدبلوماسية الصحية في بناء منظومة صحية عالمية أكثر توازناً لتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة وتوسيع الخدمات الصحية وتوطين أوسع للتقنيات لتمتد عبر الحدود والتخصصات واللغات بما يعزز الشراكات الصحية العالمية ويعمّق من تكاملها.

نجاح الدبلوماسية الصحية يتطلب أن تكون هناك مواءمة مع السياسات الوطنية ومعالجة الفجوات الموجودة بين الصحة والسياسة الخارجية بشكل منهجى،

مؤكداً أن هدف الدبلوماسية الصحية بناء عالم أكثر صحة من خلال دعم جودة الحياة وتعزيز متوسط عمر الإنسان المتوقع على المدى الطويل وتوظيف البيانات والتقنيات كركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي عالمياً بوصفه استثماراً استراتيجياً طويل الأجل.

موضحاً ما حققته المملكة من تقدم نوعي في مجالات البحث والابتكار والتقنيات الحيوية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي وتطوير العلاجات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الإنسان عالمياً.

في المؤتمر ظهر الدور السعودي قوةً موجهةً لا مجرد مستجيب، فالمملكة لا تنتظر تدفقات الاستثمار، بل تسهم في إعادة تعريف مساراتها، عبر مبادرات كبرى ومشاريع عملاقة، وبناء شراكات متعددة تمتد من الشرق إلى الغرب.

هذا الامتداد يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الاقتصاد العالمي الذي لم يعد أحادي المركز، بل متعدد الأقطاب.

الحضور الواسع لقادة الأعمال وصنّاع القرار في القمة يعزز من مكانة المملكة محور حوار عالمي، حيث تتلاقى الرؤى وتتشكل التحالفات، وتُصاغ ملامح المرحلة القادمة. وجود هذا التنوع الجغرافي والثقافي في منصة واحدة يؤكد أن مستقبل الاقتصاد لن يُبنى داخل حدود ضيقة، بل عبر شبكات من التعاون العابر للقارات.

خلاصة المشهد تكشف معادلةً دقيقةً تمثّل جوهر الرؤية السعودية الجديدة، التي لا تكتفي بمواكبة التحولات، بل تسعى إلى قيادتها في عالم يتغيّر بإيقاع متسارع، إذ تبدو المملكة وكأنها تعيد تعريف موقعها، ليس فقط اقتصاداً قويّاً، بل فكرة متكاملة عن كيفية إدارة المستقبل.