ليست كل القرارات السيادية التي تصدر عن الدول القائدة قابلة للفهم السطحي داخل حدود الخبر العاجل أو الأطر الإجرائية الضيقة؛ فالدول التي تفكر إستراتيجياً لا تتحرك بقرارات معزولة، بل بمنظومات فكرية متكاملة تتوزع على ملفات متنوعة، لكنها تشكّل في جوهرها أجزاءً متصلة من رؤية بنيوية واحدة. ولهذا، فإن بعض القرارات الإستراتيجية لا تُقرأ في يوم صدورها كحدث إجرائي عابر، بل تُفهم حين يُعاد وضع كل قرار في سياقه الأكبر داخل ما يمكن تسميته «هندسة الدولة للمستقبل».

ومن هذا المنظور الاستشرافي تحديداً، يمكن قراءة القرارين اللذين صدرا عن مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي: إعلان عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، والموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. فمن يقرأ الخبرين بوصفهما ملفين منفصلين، سيظن أن الأول قرار تقني محض يتعلق بالاقتصاد الرقمي وتدفق البيانات، بينما الثاني قرار أكاديمي ترفي يرتبط بالبحث الثقافي المحض. غير أن القراءة الأعمق والمتروية تكشف أن ما حدث في الواقع هو صياغة «معادلة معرفية سيادية» متكاملة تقوم على ركنين متلازمين لا ينفصلان: فهم الإنسان.. وصناعة عقل الآلة.

فالذكاء الاصطناعي، رغم هيمنة صورته التقنية الشائعة في الأذهان، ليس مجرد خوارزميات صامتة أو معالجات إلكترونية تعالج البيانات بسرعة غير مسبوقة؛ إن هذا الحقل العلمي في جوهره هو محاولة كبرى لمحاكاة وفهم الطريقة التي يعمل بها العقل البشري نفسه: كيف تتشكّل اللغة، وكيف تتولد القرارات، وكيف تتحرك أنماط السلوك داخل المجتمعات، وكيف تتحوّل المعرفة التراكمية إلى فعل مادي. بمعنى آخر، فإن الذكاء الاصطناعي لا يحاول فقط أن يجعل الآلة تفكر وتتخذ القرار، بل يحاول أن يفك شفرة «كيف يفكر الإنسان أصلاً» ليعيد إنتاجها في سياق رقمي.

وهنا تحديداً يبرز العمق الوجودي للقرار الثاني المتعلق بالأنثروبولوجيا. فهذا العلم ليس تخصصاً هامشياً يقتات على مخلفات الماضي في أطراف الجامعات، بل هو «العلم القاعدي» الذي بنت عليه الدول الكبرى قدرتها على فهم تحوّلات المجتمعات وإدارة تنوعها وتوجيه بوصلتها. إن الأنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس الإنسان في سياق رموزه وثوابته، وقيمه الأصيلة، ونظامه الاجتماعي، وذاكرته التاريخية الحية. والاستثمار في هذا المجال اليوم ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة حتمية لحماية «السيادة المعرفية»؛ لضمان أن تكون التقنيات القادمة نابعة من فهمنا لذواتنا وخصوصيتنا، لا مجرد استيراد لقوالب ثقافية معبأة في خوارزميات قد لا تفهم طبيعة تكويننا.

وعندما تجتمع الأنثروبولوجيا مع الذكاء الاصطناعي داخل سياق رؤية وطنية واحدة، نصل إلى ما يمكن تسميته بـ«الأنسنة الرقمية». فالدولة التي تطلق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور أدواته دون استيعاب دقيق لـ«الخصوصية الأنثروبولوجية» لمجتمعها، قد تقع في فخ «الاغتراب التقني»، حيث تُنتج أدوات متقدّمة لكنها تبقى عاجزة عن التفاعل مع وجدان الناس أو حماية أخلاقيات بياناتهم من الانحيازات الثقافية التي تفرضها النماذج العالمية. وفي المقابل، فإن الدولة التي تدرس الإنسان وتاريخه دون أن تمتلك أدوات المستقبل التكنولوجية، قد تفهم مجتمعها جيداً لكنها تظل خارج حركة التاريخ الفاعلة. أما الدولة التي تجمع المسارين بوعي، فهي التي تستطيع أن تدير المستقبل بعقلين في وقت واحد: عقل التقنية المتسارع، وعقل المعرفة الإنسانية المتزن.

إن هذه الخطوات تكشف إدراكاً سعودياً عميقاً بأن «أخلاقيات البيانات» والعدالة الخوارزمية لا يمكن تحقيقها دون مرجع ثقافي صلب. فالآلة التي ستدير أجزاءً من حياتنا في عام 2026 وما بعده، يجب أن تُغذى ببيانات تفهم سياقنا المحلي، وتفهم معنى الأسرة، والقبيلة، والقيم، والروابط الاجتماعية التي تميّزنا. وبدون معهد ملكي للأنثروبولوجيا يمد هذه الآلة بالعمق المعرفي، ستظل التقنية «جسداً بلا روح»؛ لكن بدمجهما معاً، نحن نخلق ذكاءً اصطناعياً «يتحدث لغتنا الثقافية» قبل أن يتحدث لغتنا البرمجية.

ومن هنا يمكن فهم المعنى الإستراتيجي الأوسع لهذه القرارات؛ فالمملكة لا تنظر للذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد قطاع اقتصادي جديد أو سباقاً تقنياً مع العالم، بل باعتباره أحد المفاتيح الكبرى لإعادة تشكيل المعرفة وصناعة القرار في العقود القادمة. وفي الوقت نفسه، فإن تأسيس كيان متخصص في دراسة الإنسان والثقافة يكشف عن تحوّل أعمق في فلسفة التنمية السعودية؛ فهي تنمية لا تبني الأبراج والمصانع فحسب، بل تعيد صياغة العلاقة بين المعرفة والهوية، بين التقنية والوجدان، بين المستقبل والذاكرة.

إن القيمة الحقيقية لهذه القرارات لا تكمن في المؤسسات التي أُعلنت، ولا في السنوات التي سُمّيت، بل في الفكرة السيادية التي تقف خلفها. فكرة تقول إن المستقبل لا تصنعه الآلات وحدها، ولا تحرسه الذاكرة وحدها، بل يصنعه الإنسان الذي يعرف كيف يوازن بين المعرفة والهوية، وبين سطوة التقنية وعمق المعنى. إنها محاولة لصياغة نموذج تنموي يفهم أن التقنية قوة هائلة، لكنها تحتاج دائماً إلى مجتمع واثق من جذوره ليوجهها نحو البناء لا نحو التيه.

ولهذا، يمكن اختصار المشهد كله في حقيقة سيادية واحدة:

الدول التي تطلق عقل الآلة دون أن تفهم الإنسان قد تصنع قوةً هائلة، لكنها تبقى قوة بلا بوصلة أخلاقية وبلا روح. أما الدولة التي تفهم الإنسان وتُطلق عقل الآلة معاً.. فهي الدولة التي لا تنتظر المستقبل ليأتي، بل هي من يضع قواعده ويصنعه بيديها.