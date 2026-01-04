بناء الجسور والأنفاق في المدن غالباً يستغرق إنشاؤها سنوات طويلة، وتجلب الكثير من الإزعاج لساكني المدن في العادة، ولكن نشهد في السنوات الأخيرة تغيراً في بناء هذه الجسور من حيث الفترة الزمنية لإنشائها أو نوعيتها، التي تعدُّ ضرورة ملحة في حركة وانسيابية الحركة المرورية، وتأثير هذه المشاريع في المدن على الحركة الاقتصادية من حيث إغلاق طرق وشوارع مهمة اقتصادياً لسنوات طويلة وتضرر أصحاب المحلات عليها، بل إن أغلبها تعلّق أنشطتها التجارية جراء إغلاق الشوارع لفترات ممتدة، وفي الغالب بدون تعويضات لأصحاب المحلات، إضافة للإزعاج للأحياء السكنية القريبة من تلك المشاريع التي تتحول أحياؤهم إلى ممرات بديلة فترة تنفيذ تلك المشاريع.

في العاصمة الرياض التي تعيش نهضة كبيرة في أغلب المجالات، وخاصة في تطوير بنيتها التحتية من مشاريع جسور وأنفاق مهمة سوف تغيّر وجه العاصمة بشكل إيجابي في السنوات القادمة، تزامناً مع احتضانها لفعاليات اقتصادية وترفيهية متنوعة تحتاج إلى خلق بيئة جاذبة، ولكن بعض المشاريع للأسف يستغرق تنفيذها سنوات ويدفع سكان المدينة الثمن باهظاً من حالة زحام مروري كبير ينفر من التواجد والسكن في مناطق تلك المشاريع.

في الآونة الأخيرة ومع جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض، بدأنا نشهد إنجازات سريعة في بعض تنفيذ الجسور والأنفاق، وقد أعلن قبل أيام عن الانتهاء من تنفيذ جسر حديدي في تقاطع شارع التخصصي مع طريق الملك عبدالله، واستغرق تنفيذه أقل من ستة أشهر، وهذه مدة قياسية في مثل هذه المشاريع التي سوف يكون لها تأثير واضح على انسيابية الحركة المرورية في الرياض وعلى مفهوم جودة الحياة فيها، هذا الجسر يبلغ طوله ٣١٥م، ويخدم منطقة حيوية في العاصمة، والبعض يرى أن الجسور الخرسانية هي السائدة الآن، ولكن شكل هذا الجسر الحديدي لا يقل جودة عن الجسور الخرسانية، وقد تكون تكلفة بناء الجسور الحديدية أقل بكثير مقارنة بأشكال ونوعية الجسور الخرسانية التقليدية، ولكن الأهم باعتقادي هو الحالة الوظيفية لهذه المشاريع في الوقت الحالي وفي المستقبل، ومن يعرف الرياض قبل عقود من الزمن؛ حيث أنشئت العديد من الكباري الحديدية وأدّت أدواراً حيوية في وقتها وبعضها لا يزال صامداً وقوياً، وأتذكر العديد منها وخاصة في الشوارع القريبة لمستشفى الشميسي. الهيئة الملكية لمدينة الرياض لديها برامج لتطوير وإنشاء محاور الطرق الدائرية والرئيسية وتضخ مليارات الريالات في إنشاء هذه الجسور والأنفاق في الرياض، وقد أعلنت قبل أيام عن الحزمة الثالثة من هذه المشاريع الحيوية، ولكن نجد تنفيذ هذه الجسور يستغرق سنوات طويلة، فلماذا لا تستخدم تجربة هذا الجسر الذي نفذ في أقل من ستة أشهر في بعض مشاريعها المماثلة وخاصة الجسور الفرعية والأقل من حيث المساحة، قد نتفهم استغراق تنفيذ محاور وأنفاق وجسور محورية سنوات طويلة ولكن في بعض الأوقات تجد جسراً أو نفقاً أحادياً يسبب الازعاج لسنوات طويلة وكله من مدة تنفيذه الطويلة، وقد تمر على تنفيذ بعض هذه الأعمال وتقودك الصدفة للمرور عليها بعد سنوات وتجد العمل لازال مستمراً وكأن العمل فيها بالقطارة، أتمنى أن يكون هناك لوحات إضاءة كبيرة على هذه المشاريع تعد كم بقي من يوم وساعة ودقيقة للانتهاء من المشروع، وتكون واضحة للعيان لا يكفي أن يعلق ورقة عن معلومات المشروع والشركة المنفذة وفترة التنفيذ، وجود مثل هذه اللوحات الواضحة تعطي راحة نفسية للسكان عن مدة العمل والفترة المتبقية، وفيها شيء من الشفافية والوضوح للمجتمع المحلي، لا شك أن الجهات المعنية على اطلاع بأحدث التقنيات في تنفيذ هذه الأعمال في العالم، ولا نريد أن نشاهد كيف تنفذ هذه المشاريع بسرعة كبيرة وجودة عالية في دول مثل الصين مثلاً.. وعندنا يستغرق التنفيذ لمثيلاتها سنوات طويلة.