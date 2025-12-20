ممرنا هذه الأيام بـ«حمى» كرة القدم في منطقتنا العربية من خلال متابعة بطولة كأس العرب لكرة القدم التي استضافتها دولة قطر الشقيقة.

كان في هذه الدورة تنافس قوي بين المنتخبات العربية وحضور جماهيري غير مسبوق في الدوحة، وقد يكون اعتراف الفيفا بها لأول مرة دوراً في ذلك التغطية الإعلامية، وخاصة التلفزيونية، حاضرة بقوة قبل وبعد المباريات وفيها النقاشات الساخنة عن أحداث تلك المباريات وتفاصيلها الدقيقة، لكن ما لفت نظر الجميع هو ظاهرة صحفي من دولة «جزر القمر» يشارك في برنامج المجلس على قنوات الكأس القطرية الرياضية، الصحفي الذي خطف الأضواء والقلوب هو حسام الدين أحمد، ذو الروح والشخصية المرحة والصادقة في ردوده، وكانت شرارة النجاح والمتابعة الجماهيرية له عند سؤاله من مقدم البرنامج هل تابع المباراة الافتتاحية للبطولة فأجاب بالنفي، وعند سؤاله عن السبب أجاب بأنه كان نائماً بغرفته بالفندق، وهنا ضج الضيوف والجماهير من خلف الشاشات بالضحك من إجابته؛ لأنه يفترض كصحفي رياضي أن يتابع مباريات البطولة ويعلق عليها لا أن ينام أغلب الوقت، ولكن رده عليهم أعجبني بأنه صادق ويقول الحقيقة، وهذا ما يفترض أن يكون من الجميع مهما كانت الأسباب، حسام الدين أحمد وهو «ملح» البطولة، فقط يتحدث باللغة العربية الفصحى في وسط إعلاميين وصحفيين يتحدثون بلهجاتهم العربية المحلية، وأثبت هذا الإعلامي القمري بلغته العربية الفصحى أن الإصرار على التواصل باللغة العربية الفصحى ليس مشكلة ولكننا نحن من نخلق مصاعب واهية، بعض ضيوف البرنامج أصبحوا يحاولون أن يتحدثوا مع حسام الدين بلغة عربية ونجحوا واستمتعنا بحوارهم بلغة عربية جميلة، حسام الدين أحمد أصبح، بعد أيام، أيقونة البطولة بارتدائه اللباس التقليدي القطري مع الغترة والعقال، وأصبح يذهب إلى سوق واقف وتُجرى معه المقابلات التلفزيونية عن تجربته المثيرة كصحفي قمري يتحدث باللغة العربية الفصحى ونحن أهلها ابتعدنا عنها بلهجاتنا المحلية. وخيراً فعلت وزيرة التربية والتعليم في قطر لولوة الخاطر باستقبالها لهذا الصحفي النجم العفوي سريع البديهة، وأتمنى حضوره وغيره من صحفيي الدول العربية الأفريقية في برامجنا الحوارية الرياضية.