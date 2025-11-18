شهدت الرياض قبل أيام حدثاً تعليمياً ثقافياً مميزاً، تمثل في تدشين وزيري الثقافة والتعليم أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، التي ستقدم تجربة مختلفة في المزج بين العلوم والرياضيات واللغات من جهة، والموسيقى والفنون البصرية والفنون الأدائية من جهة أخرى، في توازن فريد يعيد صياغة مفهوم اليوم المدرسي ليصبح يوماً ينمّي المعرفة ويهذّب الذائقة ويحرّك الخيال !

هذا النموذج التعليمي المغمس في فنون الثقافة يضع المملكة في مسارٍ عالمي تتبعه أعرق المدارس الفنية حول العالم، كما يعزز الصورة الثقافية للمملكة التي تتقدم اليوم مدفوعة بمعززات وممكنات الرؤية الطموحة نحو احتلال مكانة متقدمة بين دول العالم، تعكس إرثها الحضاري وثراءها الثقافي وتقدمها الاجتماعي !

ومن مقومات نجاح الأكاديمية، قبول الطلاب المؤهلين بمواهبهم واستعدادهم الحقيقي للمرحلة الإبداعية، من خلال لجان متخصصة ومعايير دقيقة واختبارات ومؤشرات فنية وأكاديمية تكشف القدرات، وتميّز بين الميول الحقيقية التي تنتظر الصقل، والميول العامة التي لا تتجاوز حدود الهواية، مما يعزز قيمة المشروع ويمنحه الجدية اللازمة لبناء أجيال بارزة !

وحسب المعلن، فإن الأكاديمية ستكون منشأة متكاملة تضم معامل موسيقية وفنية عالية التجهيز، واستديوهات مهيأة للإنتاج الفني، ومسارح للتدريب والعروض، بالإضافة إلى مرافق داعمة لتقديم خدمات المواصلات والوجبات الصحية والورش التطبيقية، ليجد الطالب بنية تساعده على خوض تجربة دراسية بمستوى ما تقدمه معاهد الفنون العالمية !

باختصار.. أمام طالب الأكاديمية رحلة متميزة، تتخذ مساراً إبداعياً يبدأ باكتشاف الموهبة، مروراً بصقلها بالتدريب وإنتاج الأعمال والمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، وصولاً إلى تخريج جيل يحمل راية المملكة العربية السعودية الثقافية عالمياً !