نبّه المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له اليوم (الخميس), من هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة -بمشيئة الله- على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الجمعة حتى يوم الأحد القادم، مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تساقط للبرد وجريان للسيول في بعض المواقع، وارتفاع في الأمواج على السواحل.

وأوضح المركز أن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم والمدينة المنورة، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال فترات متفرقة، تشمل محافظات تبوك، ونيوم، وتيماء، وحقل، والوجه، وأملج، والبدع، وضباء، وسكاكا، ودومة الجندل، وعرعر، ورفحاء، والعويقيلة، وحائل، والغزالة، والشملي، وبقعاء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والأسياح، إضافة إلى المدينة المنورة، وينبع، وخيبر، وبدر، والمهد.

وأشار التقرير إلى أن مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل مدينة الرياض وعددًا من محافظاتها، إضافة إلى حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، والجبيل، والدمام، والقطيف، والأحساء، فيما تشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، وخليص، والجموم، وبحرة، والكامل.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الإلكتروني، ومنصاته الإعلامية، وتطبيق «أنواء»، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.