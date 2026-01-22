تعرض الفنان المصري عبد العزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله على الفور إلى أحد مستشفيات بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقرار الحالة وتحسن تدريجي

ومن جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا تطمئن فيه جمهوره، مؤكدة أن الحالة الصحية لمخيون شهدت تحسنًا تدريجيًا بعد العملية أو الفحوصات الطبية التي أجريت له خلال الساعات الماضية تحت إشراف الفريق الطبي المختص.

موعد خروجه من المستشفى وعودته إلى التصوير

وأوضحت النقابة أن من المنتظر خروج الفنان من المستشفى خلال يومين، على أن يستأنف بعدها نشاطه الفني ويعود لاستكمال دوره في مسلسل «إفراج»، الذي كان قد توقف مؤقتًا بسبب الظروف الصحية.

دعوات بالشفاء

وختمت النقابة بيانها بالدعاء للفنان الكبير بدوام الصحة والعافية، متمنية له العودة السريعة إلى الساحة الفنية لاستكمال عطائه الذي أثرى به الدراما المصرية على مدار سنوات طويلة.

أعماله في رمضان 2026

يشار إلى أن عبد العزيز مخيون يتعاون في مسلسل «إفراج» مع النجم عمرو سعد في رمضان 2026، إلى جانب كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.