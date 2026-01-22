كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل واحدة من أخطر عمليات الاحتيال في قطاع الطيران، بطلها مضيف طيران سابق تمكّن من انتحال صفة طيار وموظف طيران محترف، والتحليق مجانًا على متن مئات الرحلات لمدة أربع سنوات كاملة دون أن يُكتشف أمره.

وبحسب وثائق قضائية وتقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقي القبض على الكندي دالاس بوكورنيك (33 عامًا) في بنما، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجّهت إليه تهمة الاحتيال عبر وسائل الاتصال أمام محكمة اتحادية في ولاية هاواي. ومثل المتهم أمام القضاء ودفع ببراءته، فيما امتنع محاميه عن التعليق.

وتبين بعد التحقيقات أن بوكورنيك عمل مضيف طيران لدى شركة كندية خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، قبل أن يستغل خبرته السابقة ليبدأ واحدة من أكثر عمليات الخداع جرأة في عالم الطيران. إذ استخدم بطاقات تعريف وظيفية مزورة منسوبة إلى جهة عمله السابقة، مكّنته من حجز تذاكر مخصصة حصريًا للطيارين وأطقم الطيران.

ووفق لائحة الاتهام، نجح المتهم في الحصول بهذه الطريقة على مئات التذاكر المجانية من ثلاث شركات طيران أمريكية كبرى، متنقلًا بين الرحلات والولايات دون إثارة أي شبهات، في اختراق لافت لأنظمة التحقق المعتمدة داخل شركات الطيران.

ورغم أن الجهات القضائية لم تكشف أسماء الشركات المتضررة، فإنها أوضحت أن مقراتها الرئيسية تقع في هونولولو وشيكاغو وفورت وورث بولاية تكساس. وفي هذا السياق، لم يصدر تعليق فوري من شركتي «يونايتد إيرلاينز» و«أمريكان إيرلاينز»، فيما قالت «بورتر إيرلاينز» إنها غير قادرة على التحقق من أي معلومات تتعلق بالقضية، بينما أكدت «إير كندا» عدم وجود أي سجل يوثق عمل بوكورنيك لديها.

القضية التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، أثارت تساؤلات واسعة حول الثغرات الأمنية في أنظمة الطيران، وكيف تمكن شخص واحد من التحايل على شركات كبرى والتحليق مجانًا لسنوات، قبل أن تنتهي رحلته أخيرًا أمام القضاء الأمريكي.