لم يكن ركاب إحدى صالات الانتظار في مطار القاهرة الدولي يتوقعون أن يتحول تأخر رحلة جوية إلى عرض حي للنشاط البدني، بعدما فاجأت مجموعة من السائحات الصينيات المسافرين بتنظيم تمارين رياضية تقليدية في قلب المطار، وسط دهشة الحاضرين وتفاعلهم.

بدأت القصة عندما تأخرت رحلة متجهة من القاهرة إلى أسوان لأكثر من خمس ساعات، لتتحول قاعة الانتظار إلى مساحة مكتظة بالملل والإرهاق. لكن بدلاً من الاستسلام للانتظار الطويل، قررت سيدات من فوج سياحي صيني استغلال الوقت بطريقة غير مألوفة، وبدأن بأداء تمارين «بادوانجين كيغونغ» الشهيرة في الصين بتنشيط الجسم وتهدئة الأعصاب.

وخلال دقائق، تحولت الحركات الهادئة والمنسقة إلى مشهد لافت جذب أنظار المسافرين، قبل أن يتطور إلى نشاط جماعي، إذ انضم ركاب من جنسيات مختلفة محاولين تقليد التمارين وسط أجواء من المرح وكسر الجمود الذي يرافق عادة تأخيرات الرحلات.

اللحظات الاستثنائية لم تمر مرور الكرام، إذ وثّق بعض المسافرين المشهد داخل صالة السفر، وأظهروا المشاركات وهن يؤدين حركات تجمع بين التمدد والتدليك الخفيف، ليتحول إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الآلاف مع المشهد، مشيدين بالمبادرة التي اعتبروها رسالة عفوية بأن الرياضة لغة عالمية تتجاوز اختلاف الثقافات، فيما أشار آخرون إلى أهمية مثل هذه التمارين في تخفيف آلام العضلات وتحسين المزاج أثناء فترات الانتظار الطويلة في المطارات.

مشهد مطار القاهرة، الذي خرج عن المألوف، أعاد تسليط الضوء على توجه متنامٍ في الصين، حيث بدأت بعض شركات الطيران بالفعل إدراج مقاطع لتمارين مماثلة ضمن برامج الترفيه على الرحلات الطويلة، في محاولة لجعل السفر تجربة أكثر راحة وهدوءًا للركاب.