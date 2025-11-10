قبل البداية ملأوا الأماكن صخباً، وقلت هذا ملعب لا نجيد اللعب فيه.

اجتماعات واتصالات من أجل أن يسيئوا للأهلي عبر قنواتهم الرسمية، فضحكت وقلت لصديقي الاتحادي ستخسرون.

أغلوا في الشماتة وفي استحضار صورة وصورة أخرى، فقال الأهلاوي الجميل بدر تركستاني الوعد الملعب.

لا تثريب عليهم، فمن محتواه الهياط سهل ترد له بضاعته بضحكة ساخرة.

الأهلي لم يكن مبالياً ولا مهتماً بكل تلك البضاعة الرديئة؛ لأنه لو يملك عملتها لشراها منهم بريال وباعها عليهم بريالين.

قبل المباراة بليلة أتعبهم السهر من أجل غزل ونسج ما ظنوه إساءة للأهلي فناموا من شدة التعب ولم يصحوا إلا على هدير المدرج الأهلاوي، ومن هنا بدأت قصة الديربي.

فعلاً الواثق من نفسه لا يصيح ولا يتشنج ولا يبني قصوراً على الرمال، لكن عندما تبدأ المهمة يبان الفارس وظله.

أين ذهبت تلك الوعود، وأين اختفى ذاك الهياط.

أسئلة أبرقت بها إلى المعنيين بحساب نادي الاتحاد في موقع إكس وللجنة المختصة عن التيفو، فقال من لم يكن راضياً عن تجاوزاتهم عند رياض محرز كل الإجابات.

محرز يأكل العشّاق، سجل هدفاً مارس فيه كل أنواع الإجرام المباح في عالم كرة القدم، فمن يمعن النظر في من حاولوا مراقبته يعرف عن أي جرم أتحدث.

لا أود أن أتوسع في وصف المشهد لكي لا أجرح ذاك العدد الذي تلاعب به محرز من خلال لمستين فقط والثالثة صرخ معها فارس عوض بصوت عالٍ وعبارات فيها من جمال أهداف رياض محرز.

درس أهلاوي آخر للاتحاد وعلى قائمة الانتظار دروس أخرى.

نتمنى أن تحفظوا التاريخ ولا تزوّروه.