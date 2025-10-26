• لم أكن أعلم أن من ينتقد ماتياس لا بد أن يتم تقريعه حتى ولو كان طارق ذياب، لكنني أعلم يقيناً أن النقد حق أصيل لكل مرتبط بكرة القدم !

• لسنا ضد قناعاتكم بل نعتبرها رأيا يحترم حتى لو كنت اختلف معها، وما ترونه بيننا من حوارات تنتهي في لحظتها وعليكم أن تتعلموا كل يوم أن رحلتكم لن تطول في بلاط صاحبة الجلالة أو هكذا أتوقع.

• تابع الآراء واكتب قناعاتك لكي لا تكون صدى للآخرين، هكذا كان يرشدنا أساتذتنا الأوائل.

• أنا لا أدعي أن كلامي أو رأيي في ماتياس هو الصح، بقدر ما أرى فيه اجتهاداً تدعمه النتائج والمستويات.

• أظن أن الانهيار وتلاشي الشغف عنده بدأ بعد تجديد العقد، ومن يملك ذاكرة يعرف عن ماذا أتحدث.

• لم أرفض ولا يمكن أن أرفض دفاعكم عن ماتياس فهذا من أبسط حقوقكم، لكن من حقي عليكم ألا تستكثروا علينا انتقاد ماتياس، وفي بعض الأحيان نطالب بالبحث عن بديل.

• الأهلي ومصلحة الأهلي فوق الجميع، ومن هذا المنطلق سأغلب مصلحته التي هي أهم من مدرب أو مدير أو لاعب.

• كفاية استعطاف العاطفيين ببطولة النخبة، وكأن ماتياس هو من حققها لوحده.

• خيسوس.. كم بطولة محلية وقارية حققها مع الهلال؟

• ومع ذلك لم تشفع له مع الهلال الذي أقاله وأحضر إنزاغي.

• كلنا مع الاستقرار الإيجابي، أما الاستقرار الذي يأخذ الفريق إلى الطريق المنحدرة فهذا ما لا نريده يا عشاق الأهلي.