كشفت سريلانكا عن أكبر ياقوتة نجمية أرجوانية طبيعية موثقة على الإطلاق، أُطلق عليها اسم «نجمة الأرض الطاهرة».

مدينة الأحجار الكريمة

الجوهرة النادرة، تزن 712 غراما، وأكتشفت في2023 في منجم جواهر قرب مدينة راتنابورا، المعروفة باسم «مدينة الأحجار الكريمة» في سريلانكا، وتم عرضها رسميًا لأول مرة السبت الماضي في العاصمة كولومبو، إذ أعلن مالكوها استعدادهم لبيعها في السوق العالمية.

الياقوتة الأكبر من نوعها في العالم

أصلية وطبيعية100 %

ووفقاً للخبير الجيولوجي استشاري الأحجار الكريمة أشان أماراسينغي، فإن هذه الياقوتة هي «الأكبر من نوعها» حيث أنها ياقوتة نجمية أرجوانية طبيعية، و«تتميز بقطع دائري مثالي نادر جدًا، ولون أرجواني عميق، ووضوح استثنائي»، بالإضافة إلى ظاهرة الأستريزم الشهيرة، حيث تظهر نجمة سداسية الأشعة متوهجة عند تعرضها للضوء.

وحصلت الجوهرة على شهادة توثيق من معهد «جيمولوجيكال إنستيتيوت أوف أمريكا»، الجهة العالمية الأبرز في تقييم الأحجار الكريمة، ما يؤكد أنها أصلية وطبيعية 100%، ومن أصل سريلانكي.

سعر خرافي

وقدر خبراء الأحجار الكريمة الدوليون قيمة الياقوتة السوقية بين 300 و400 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أغلى الأحجار الكريمة في التاريخ إن تم بيعها بهذا السعر، متجاوزة بكثير الياقوتات الشهيرة الأخرى مثل «إستريلا دي فورا» التي بيعت بـ34.8 مليون دولار عام 2023.

وتُعد سريلانكا واحدة من أقدم وأشهر مصادر الأحجار الكريمة في العالم، خاصة الياقوت والياقوت الأزرق «السافير»، ومنذ آلاف السنين، اشتهرت الجزيرة بجواهرها النادرة، وكانت مصدرًا رئيسيًا للياقوت الأزرق الملكي الذي يُزين تيجان الملوك والملكات في أوروبا.

ومن أبرز الياقوتات السريلانكية التاريخية: نجمة الهند أكبر ياقوت نجمي أزرق في العالم، والتي بلغ وزنها 563 قيراطًا، وياقوت آدم، وغيرها من الجواهر الملكية.