يستعد النجم المصري محمد هنيدي للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عمل كوميدي جديد بعنوان «تاجر السعادة»، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر عرض المسرحية بداية من 27 يناير الجاري وحتى 2 فبراير القادم، على مسرح محمد العلي.

موسم الرياض

تأتي مسرحية «تاجر السعادة» ضمن عروض موسم الرياض في دورته السادسة، في إطار حرص الموسم على استضافة أبرز نجوم الكوميديا والمسرح العربي، وتقديم أعمال جماهيرية متنوعة تجمع بين الترفيه والإنتاج الضخم.

طرح التذاكر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ طرح تذاكر المسرحية رسمياً عبر حسابه على «فيسبوك»، مؤكداً أن العمل يقدم تجربة كوميدية مختلفة، ويُنتظر أن يحظى بإقبال جماهيري كبير، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها محمد هنيدي في السعودية والخليج.

أبطال المسرحية

يشارك في بطولة «تاجر السعادة» إلى جانب محمد هنيدي كل من رحمة أحمد، علاء مرسي، محسن منصور، ريهام الشنواني، محمد محمود، إلى جانب عدد من نجوم المسرح، في عمل يعتمد على الكوميديا الاجتماعية والمواقف الساخرة.

تحضيرات جديدة

وعلى جانب آخر، يعكف محمد هنيدي حالياً على التحضير لمسلسله الجديد «عم قنديل»، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج حسن المنباوي، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره بعد عيد الفطر.

آخر أعمال هنيدي

ويُعد مسلسل «شهادة معاملة أطفال» آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية، وهو عمل مكوّن من 30 حلقة، شارك في بطولته صبري فواز، أشرف زكي، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، خالد أنور، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز.