أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إدانتها للهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة مساء اليوم في عدن.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن «التحالف» سيضرب بيد من حديد محاولات استهداف العاصمة عدن وتقويض وحدة الصف.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه في منطقة جولة حج بمحافظة لحج مساء اليوم، الذي أودى بحياة عدد من الشهداء وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين، في عمل إجرامي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب «التحالف» عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد المالكي مواصلة «التحالف» تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، انطلاقاً من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني، ويدعو في الوقت ذاته إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية اليمنية للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خصوصاً والمجتمع اليمني عموماً، وأنها لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مشدداً على أن التحالف لن يتوانى عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكد اللواء المالكي التزام «التحالف» بدعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت للقوات الأمنية والعسكرية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

واختتم اللواء المالكي تصريحه بالتأكيد على دعوة التحالف لوحدة الصف وتغليب الحكمة، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع بفئاته كافة.