«غيرت حياتي»، بهذه الجملة أجابت الفنانة السورية ميادة الحناوي على تساؤلات الحضور حول ظهورها بشكل رشيق، في ذكرى عيد ميلادها الذي احتفلت به في الإمارات أخيراً.

عملية تجميل

وظهرَت الحناوي في الاحتفال بشكل مختلف وبدت أكثر رشاقة وحيوية، ما أثار اهتمام المتابعين وتساؤلاتهم حول سر هذا التغيير، ليبقى السؤال: هل خصعت لعملية تجميل؟.

وردت ميادة الحناوي على سؤال الإعلامية المصرية بوسي شلبي لها عن سبب هذه الرشاقة والتحول، واكتفت قائلة: «غيرت حياتي»، في إشارة إلى أن تغييرات كبيرة طرأت على أسلوب حياتها مؤخرًا.

تباينت آراء الجمهور بعد ظهورها بشكل جديد، إذ رأى البعض أنها خضعت لعدة عمليات تجميل في الوجه لتبدو أصغر سنًا وأكثر رشاقة، بينما اعتبر آخرون أن ذلك حق من حقوق أي سيدة إجراء أمور لتغير من شكلها.