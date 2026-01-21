تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً مقطع فيديو مسربا للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ظهرت خلاله منهارة من البكاء على السرير الأبيض في أحد المستشفيات.

جريمة وانتهاك خصوصية

وفيما أثار المقطع المصور انتقادات رواد منصات التواصل الاجتماعي لانتهاك خصوصية شيرين، علقت الإعلامية المصرية سلمى الدالي على الفيديو، وكتبت عبر حسابها على «إكس»: «مين اللي سرب فيديو شيرين في المستشفى؟ دي جريمة انتهاك خصوصية مريض أصلا!».

في حين، لم يصدر أي تأكيد رسمي من أسرة الفنانة أو إدارة المستشفى حتى الآن.

مفبرك بـ AI

وأكد عدد من النشطاء في المحتوى الرقمي أن الفيديو ناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن هدفه إثارة موجة جديدة من الجدل حول الحياة الشخصية للمطربة المصرية.

يأتي انتشار الفيديو في توقيت يشهد عودة اسم شيرين عبدالوهاب إلى الواجهة، مع تزايد الحديث عن حالتها النفسية والصحية.