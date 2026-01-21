هددت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز باللجوء إلى القضاء ومباحث الإنترنت بعد انتشار صور مفبركة لها تظهرها بشكل غير لائق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف من نشرها هو تشويه سمعتها والإضرار بمسيرتها الفنية.

إجراءات قانونية

أكدت ياسمين عبدالعزيز أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي نشرت الصور المفبركة، مطالبة بالكشف عن الجهة المسؤولة عن هذه الحملات الممنهجة ومحاسبتها وفق القانون.

حملة تشويه ممنهجة

واعتبرت الفنانة أن ما تتعرض له يدخل في إطار حملة منظمة لتشويه صورتها أمام الجمهور، مؤكدًة أنها لن تتهاون مع أي جهة تهدف للإساءة إليها عمدًا.

منشور غاضب

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، كتبت: «الحملات بدأت.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي».

توقيت النشر و«برومو» المسلسل

وأشارت ياسمين إلى أن توقيت نشر الصور جاء بعد طرح برومو مسلسلها الجديد لموسم رمضان، متسائلة: «كل ده عشان إعلان المسلسل نزل؟ لما المسلسل ينزل هتعملوا إيه؟».

ووجهت رسالة صارمة لمن يقف وراء الحملات، قائلة: «اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل».

جديد موسم رمضان

وتخوض ياسمين عبدالعزيز موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي يشاركها في بطولته كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، خالد سرحان، ليلى عز العرب.