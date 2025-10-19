- هل يستحق النجم سالم الدوسري لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية على التوالي؟ وما هي المعايير التي تم بناء عليها منحه الجائزة؟ وهل الاتحاد الآسيوي جامله بهذه الجائزة القيمة؟- التاريخ والإنجازات مستحيل أن تكون مجرد أرقام بل شاهد ومنصف، والأرقام التي سجلها لاعبو كرة القدم لا تكذب، أنصفوا سالم ولم يبخسوه حقه بل منحوه ما يستحقه بناء على الأرقام التي سجلها، أبعدوا العواطف وأنصفوا هذا النجم الأسطورة.- مستحيل كرة القدم أن تجاملك بشكل مستمر وتبقى معك حتى عمر متأخر في الملاعب، وكريستيانو النجم العالمي ولاعب نادي النصر الذي ما زال يمثل بلاده البرتغال ما زال يلعب ويقدم مستوى يمنحه الاستمرارية والنجومية. الدوسري من اللاعبين القلائل الذين مثلوا المنتخب السعودي في أكثر من نسخة من كأس العالم واستمر محافظاً على تمثيل ناديه الهلال ومنتخب بلاده رغم تقدمه بالسن.- ⁠حفر اسمه بأحرف من ذهب كأحد الهدافين التاريخيين للأخضر السعودي في كأس العالم، خاصة بعد تسجيله الهدف التاريخي والحاسم في مرمى منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، ذلك الهدف الذي وُصف بأنه الأهم في مسيرته الكروية. كما سجل هدفاً في مرمى مصر في مونديال روسيا 2018، وهدفاً آخر ضد المكسيك في 2022.- تُظهر أرقام الدوسري مساهمته الكبيرة في فريقه، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعتها، حيث يُعد من الأكثر مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. شخصيته القيادية داخل الملعب، وقدرته على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، جعلتا منه أيقونة في قلوب جماهير الهلال والمنتخب السعودي.- النجم سالم الدوسري نموذج للاعب السعودي المحترف الذي يجمع بين الموهبة الفطرية والعمل الجاد، ليصبح «التورنيدو» الذي يجوب الملاعب الآسيوية والعالمية، ويستمر في كتابة فصل جديد ومشرق في تاريخ كرة القدم السعودية.