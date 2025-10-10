تكررت أخبار عن ترحيل أئمة بالغرب لدعوتهم لضرب الزوجات، وإمام بإسبانيا تم سجنه وتغريمه لتأليفه كتاباً عن ضرب الزوجات، وهؤلاء دفعوا ثمن عدم معرفة تفسيرات آية (وَاضْرِبُوهُنَّ) لا تعني الضرب الجسدي إنما تعني اعتزال البيت حسب معاني الضرب بالقرآن؛ والنبي ترجمان القرآن بأفعاله عندما غضب من زوجاته لم يضربهن ولو كان قصد الآية الضرب الجسدي لتوجّب على النبي ضربهن لتطبيق الأمر القرآني لكنه اعتزلهن شهراً، وقال عن من يضربون زوجاتهم «ليس أولئك بخياركم»، «ولا يضرب إلا شراركم»، «لا تضربوا إماء الله». والقرآن لا يأمر بأمر يجعل الرجال أشراراً حسب قول النبي، والتابعي الفقيه عطاء بن أبي رباح: «لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه». والفقهاء الذين قالوا إن الضرب بالآية هو الاعتزال؛ د. شوقي علام مفتي مصر، د. محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، د. أحمد السايح أستاذ العقيدة بالأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ. عبدالله حسان مستشار المجلس الإسلامي للشريعة/‏ISCR ومؤسس منظمة الأئمة ضد العنف المنزلي/‏IADA، البروفيسور Mehmet Okuyan المتخصص بتفسير القرآن، الشيخ. خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، د. محمد هداية أستاذ الشريعة بالأزهر، الشيخ عمر عبدالكافي مدير مركز الدراسات القرآنية لجائزة دبي للقرآن، د. عبدالحميد أبوسليمان -سعودي- مؤسس ومدير الجامعة الإسلامية بماليزيا وألّف كتاباً يثبت معنى الضرب بالآية الاعتزال، د. آمنة نصير أستاذة العقيدة بالأزهر، د. سهيلة زين العابدين ابنة إمام الحرم، د. أشرف الفيل، د. علي الصلابي، الشيخ سيد زايد، الشيخ خالد الجمل، الشيخ سفيان صالح، والبروفيسور طاهر القادري رئيس قسم التشريع الإسلامي بترجمته للقرآن المسماة «Irfan-ul-Quran»، وأيضاً ترجمة القرآن الأمريكية «The sublime Qurʼan». وحسب الدراسات؛ ضرب الزوجة سبب رئيسي للطلاق والأمراض النفسية/‏العقلية لدى الزوجة والأبناء، والقول الفصل الذي يثبت عدم صحة تفسير الآية بأنها الضرب الجسدي هو بشهادات من ماتوا مؤقتاً وخرجت أرواحهم من أجسادهم وتعرضوا للحساب ووثقها الأطباء الغربيون واسموها Near-death experience/‏NDE وهناك برنامج إسلامي اسمه «الحياة بعد الحياة» حوالى 200 حلقة مقابلات مع مسلمين عاشوا الموت المؤقت وأكبر صدمة للرجال محاسبتهم على ضربهم زوجاتهم وأبنائهم، وشخص رأى زوجاً يتعذب بشكل فظيع لإيذائه زوجته، وتجسّدت السلطوية والتحكم من زوج بزوجته وتفرده بالرأي وفرضه الطاعة عليها بصورة وحوش مرعبة أكثر من أي فيلم رعب مبرمجة لترويع وتعذيب الزوج، ورجل تمّت محاسبته على ضربه طفلته، وزوج كانت زوجته تضربه بصولجان لأنه كان كثير التحكم بها ويمنعها زيارة أهلها، وأيضاً ضربته أخته بصولجان لأنه ضربها، ورجل سحقت عظامه على ضربه زوجته وأخته وقيل له إنه ليس من حقه ضرب زوجته، وتمّت محاسبة رغم أنه يقول إنه كان ضرباً خفيفاً رمزياً وليس مؤلماً، وزوج قيل له إن سبب إصابته بالسكري وبتر أجزاء كبيرة من جسده هو ضربه زوجته، ورجل رأى زوجاً يضرب نفسه بلا توقف لأنه ضرب زوجته.