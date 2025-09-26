مفارقة عجيبة لم تكن على البال ولا على الخاطر، تأملتُها ملياً من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، فوجدت أن اللون الأحمر والرقم ثلاثة كانا العامل المشترك في تفاصيلها. ومصدر دهشتي أن هذه المفارقة حضرت في يوم «الثلاثاء» تحديداً، في مشهد بدا وكأن «جدول» الدوري ساهم في حدوثه، وإن كنت على يقين أن الصدفة لعبت دورها، لا مؤامرة متعمدة.-مساء الثلاثاء، شاءت أقدار كرة القدم أن يلتقي الأهلي وبيراميدز في بطولة أُطلق عليها «بطولة المحيط»، وكان كأسها باللون الأحمر. لا أعلم لماذا اختير هذا اللون تحديداً، غير أن خيالي حلق بي في عالم الأسهم من ينجح في تخطي هذه البطولة يكون قد تجاوز «المؤشر الأحمر» بكل ما يحمله من دلالات الخطر. في مباراة واحدة فقط، لكنها تمنحه المؤشر «الأخضر» بفرصة ذهبية لتحقيق بطولتين الأولى «بطولة التحدي»، ومن ثم «بطولة القارات».-ورغم حالة التفاؤل الكبيرة التي سبقت المواجهة، والاحتفالات و«ثقة» زائدة بأن الأهلي قادر على تجاوز العقبة والمضي نحو الهدفين، جاءت الصدمة قاسية، ففي ليلة الثلاثاء، ضاعت كل الآمال «بثلاثية» قاتلة أنهت الحلم سريعاً، ليجد المشجع الأهلاوي نفسه أمام هزيمة تاريخية لا تنسى، بكل ما حملته من آلام وخيبات ثلاثة ألقاب تبعثرت في لمح البصر.-وفي ذات اليوم، لعب الاتحاد أولى مبارياته للدفاع عن لقب كأس الملك الذي حققه الموسم الماضي، أمام الوحدة. والغريب أن الوحدة ظهر بالقمصان السوداء بدلاً من الأحمر المعتمد في شعاره، بينما لعب الاتحاد بألوانه التقليدية المقلمة بالأصفر والأسود، رمز التاريخ والعراقة. وانتهت المواجهة بفوز اتحادي وتأهله لدور الـ16، متجاوزاً بدوره «خطاً أحمر» يعزز طموحه في المضي قدماً نحو الكأس.-أعود للمفارقة التي اجتمعت في ليلة واحدة: اللون الأحمر والرقم ثلاثة. فهل كانت مجرد صدفة؟ أم رسالة بليغة تحمل عبرة لمن أراد أن يتأمل في أحداث كرة القدم، التي لا تقتصر على النتائج داخل الملعب، بل تمتد لتُعلّمنا أن المبالغة في التفاؤل قد تنقلب إلى خيبة قاسية، كما حدث للأهلي. وفي المقابل، يكفي أن نتخيل لو خسر الاتحاد الذي لعب بالصف الثاني، كيف كان سيكون موقف مدربه وحال جماهيره!-إنها دروس من «المدورة» تستوقفنا، وتدعونا إلى الحذر من مفاجآت كرة لا أمان لها، وعدم الإفراط في التفاؤل مهما بدا الطريق سهلاً وممهداً.