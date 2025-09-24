في اليوم الوطني الخامس والتسعين، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنٍ صنع لنفسه مكانة رفيعة بين الأمم. السعودية اليوم ليست مجرد دولة، بل هي قصة ملهمة تروي مسيرة كفاح وبناء بدأت مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- واستمرت برعاية أبنائه الملوك حتى وصلت إلى عهدٍ استثنائي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو عهدٌ يتجدد وولاءٌ يتأكد، وفرصة للتأمل في إنجازات وطنٍ عظيم حقق قفزات نوعية في التعليم، والاقتصاد، والصحة، والثقافة، والرياضة. رؤية ٢٠٣٠ جعلت من الإنسان محورًا للتنمية، ومن المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والتأثير، لتفتح آفاقًا واسعة للأجيال وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستدامة.هذا اليوم يجسد معنى التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، فهو مناسبة نستحضر فيها أمجاد المؤسس والآباء الذين أسسوا هذا الوطن، ونؤكد أن حاضرنا ثمرة عطائهم. كما أنه فرصة لنا جميعًا كي نواصل المسيرة بعزم وإخلاص، فالوطن ينهض بعقول أبنائه وجهودهم، ويزدهر بانتمائهم ووفائهم وإيمانهم بأن خدمة السعودية واجب وأمانة قبل أن تكون شرفًا.وفي هذا اليوم العظيم، تتجلى صورة التلاحم بين القيادة والشعب، حيث تتوحد القلوب نحو هدف واحد هو رفعة الوطن. وتأتي الإنجازات المتواصلة في مختلف المجالات شاهدًا على طموح لا يعرف حدودًا، ودليلًا على أن السعودية لا تكتفي بما تحقق، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.وهكذا، يبقى اليوم الوطني ذكرى متجددة، نعلن فيها بكل فخر أن السعودية وطن الشموخ، وأن عهدها وولاءها يزدادان قوة مع كل يوم جديد.