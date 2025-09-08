أكتب ولا أخاف أقرأ ولا أتأثر بمن ينظر للأشياء من وراء حاجز صنعه لنفسه أو صنع له.في الأهلي على الأقل بالنسبة لي تختفي الأسماء ويبقى الكيان.من يكرسون اليوم أنفسهم للتقليل من المرحلة التي حقق فيها الأهلي النخبة والسوبر هم هنا أشبه بمن يكتب التاريخ وفق حبه وكراهيته لا وفق أرقام تشهد لك وعليك.رئيس الأهلي خالد الغامدي كنت وما زلت وسأظل مختلفا معه ولاختلافي جوهر ومظهر، لكنني لا يمكن تحت أي ظرف أن أتجاهل بأنه رئيس للأهلي كما هو الأمير نواف بن سعد، وفهد سندي، وعبدالله الماجد.ففي الهلال والاتحاد والنصر ينزلون رؤساءهم في منازلهم، فلماذا لا نقدر الهيئة الاعتبارية للأهلي كما هو في كل الأندية.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى ما هو أبعد، فصورة نهائي السوبر لم أحسن الظن حولها وأتمنى أن لا تتكرر، فالأهلي كبير جداً، ويجب أن نبعده عن كل الأمور الشخصية.جميل أن يكون هناك قيادة شابة أهلاوية داخل مطبخ القرار، والأجمل أننا من أوائل المطالبين بذلك وتواجد الثلاثي (الشنقيطي وطاش والثبيتي) حرر القرار من البيروقراطية وهذا يفرحنا على اعتبار أن القادم ليس سهلاً داخل الملعب وخارجه.إلا أن هذا القرار ينبغي أن لا ينسينا أن هناك مالكا يستحق الثناء، وهناك عمل جميل وضع الأهلي على قمة آسيا وجعله يلتهم وجبة العشاء الأخير في هونغ كونغ دون أن يعد العدة لتلك العزيمة مثل الثلاثة.أخيراً: تعلمت من أجلك لغة الصمت..‏كي لا أعاتبك وأقول بمرارة..‏أنك خذلتني !