يا جماهير العميد.. أنتم اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ ناديكم العريق، مرحلة تختلط فيها الآمال العريضة مع القلق الصامت، وتتصادم فيها طموحات المدرج مع حسابات الإدارة الفنية. في قرار فاجأ الوسط الرياضي وأشعل مواقع التواصل، أعلنت إدارة نادي الاتحاد الاكتفاء بالتعاقد مع لاعبين من فئة المواليد فقط، دون إجراء أي تغييرات على قائمة الأجانب فوق السن. قرارٌ صادم جعل المدرج الاتحادي بين مؤيد يرى في هذه الخطوة استقراراً فنياً مطلوباً، ومعارض يخشى أن تتحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تكلف الفريق الكثير في موسم يُتوقع أن يكون من أكثر المواسم اشتداداً وتنافساً في تاريخ الدوري السعودي.الجماهير التي عاشت أمجاد البطولات وتغنت بمنصات الذهب ترى أن العميد يحتاج إلى صفقات عالمية كبرى تُعيد له بريقه وهيبته بين كبار القارة. فالمدرج الاتحادي لا يقبل بأنصاف الحلول، ولا يرضى إلا بفريق مقاتل قادر على صناعة الفارق في كل بطولة. وبينما الأندية المنافسة تستثمر مبالغ ضخمة في صفقات نجوم عالميين يغيرون ملامح الفرق، يجد الاتحاديون أنفسهم أمام سؤال يردده الملايين: هل تكفي التشكيلة الحالية لمجاراة هذا السباق المحموم؟الإدارة بدورها تؤكد أنها اختارت هذا الطريق بعد دراسة فنية ومالية دقيقة، وترى أن الاستقرار هو سلاح النجاح في الموسم القادم. فالحفاظ على الأسماء الأجنبية الحالية يمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لصناعة الانسجام وتوظيف القدرات بأفضل صورة ممكنة، بينما تمنح صفقات المواليد عمقاً فنياً وخيارات متعددة في بعض المراكز دون إرهاق ميزانية النادي. هذه الرؤية تعكس ثقة الإدارة بمشروعها، لكنها في عيون الجماهير تبدو مجازفة كبيرة قد لا تتماشى مع طموحاتهم العالية.الاتحاد اليوم يقف على أعتاب موسم استثنائي، فإما أن يثبت أن هذه الرؤية كانت حكيمة ومدروسة ويكتب فصلاً جديداً من المجد والبطولات، أو يجد نفسه في مواجهة موسم صعب يزيد الضغوط ويشعل المدرجات بالغضب. العيون تترقب، القلوب تخفق، والمدرج الاتحادي حاضر كعادته لدعم الفريق حتى آخر لحظة.والسؤال الذي ينتظر الجميع إجابته على المستطيل الأخضر:هل ينجح العميد في صناعة الحلم من قلب الاستقرار؟أم أن هذه المغامرة ستقلب الطاولة وتفتح أبواب العاصفة على العميد؟