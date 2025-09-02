أخيراً باتت لنا ذاكرة نعود لها إذا ضاقت علينا دوائر المزورين...اعرف بطولات ناديك عزيزي المشجع وما عليك من حنق حانق وصراخ محتج.انتظرنا هذا اليوم سنوات ضعنا خلالها بين من شوهوا التاريخ.نعم شوهوا التاريخ الذي كان بين أيدي هؤلاء، لعبة عنوانها قال لي فلان وصادق على قوله فلان.علينا أن نصون هذه الأرقام ونتعاطى معها كثابت غير قابل للجدل ومن لم يفهم ويستوعب الأرقام يريح دماغه أو يستعين بمدرس رياضيات ليفهمه كل الأرقام.الشاب عبدالإله النجيمي قدم رسالة التوثيق كما يجب ولم يتوقف عند سؤال أو تعليق لأنه فاهم وليس حافظاً عزيزي الصحافي.(2)لا يهمهم تاريخهم بقدر ما يهمهم أن الأهلي لا يمنح حقه.حتى اعتراضهم لم يكن على أرقام ناديهم بل لماذا يسجل للأهلي تسعة دوري.المهين لهم أن الأهلي لم يعرهم اهتماماً وفي رواية أخرى لا يراهم.مركب نقص أليس كذلك يا عطية.(3)مهما كان موقفك من عملهم ونتائجه يجب ألا يمنعك من تقدير الجهد الذي بذله فريق #مشروع_التوثيق وعلى رأسهم‏#عبدالإله_النجيمي‏وكل من تعاونوا معهم..في هذا المنشور أنصف الزميل محمد الدويش أعضاء لجنة التوثيق، فماذا أنت قائل أيها المتعصب؟ومضةالشخص..‏الذي تحتار معه كثيراً..اترك مكانه وارحل..‏لأن بقاءك بالقرب منه محاط بظلمين‏إما ظلمك له..‏أو ظلمك لنفسك !‏لعبدالرحمن حمد