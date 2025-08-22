رغم أن النصر مبتعد عن البطولات منذ موسمين أو أكثر، فلم يحقق أي بطولة بعد العربية «كأس الملك سلمان» إلا أن حالة المتابعة التي يحظى بها النصر لا يمكن وصفها، يستطيع المشجع أن يبتعد بصمت حين لا يجد من فريقه أي عمل يقترن بتحقيق الإنجازات ومع الوقت قد تهتز شعبية هذا الفريق، في النصر لم يحدث ذلك مع محاولة ترسيخ فكرة أن النصر نادٍ دعم بمبالغ ضخمة، لكن لم يقدم إلا الفشل لجمهوره هذا التعمّد في نشر مثل هذه العبارات لم يثنِ النصراويين عن الاستمرار في الوقوف مع ناديهم والتضحية من أجله، وهذا حالهم منذ سنوات، فلم يرتبط عشقهم به من أجل تحقيق البطولات، يتضح هذا المشهد في هونغ كونغ، حيث يلعب النصر في بطولة السوبر السعودي، لا أحد ينكر الدور الكبير لكريستيانو رونالدو في تضاعف شعبية النصر عالمياً وبأن النصر أصبح علامة فارقة في كل مكان يوجَد به، وبالتالي من الصعب التقليل من هذا الأمر أو تهميشه دون الإشادة به، النصر اليوم يعيش فترة زمنية مختلفة في حياته لم يسبقه عليها أحد، لذا هو ووفقاً لكثير من التقارير الصحفية العالمية ضمن الأندية الأكثر شهرة ومتابعة، وكنت أتمنى من الإدارة الاستثمارية في النصر أن تستفيد من هذا الحضور الكبير للنصر، فالفرص الاستثمارية متنوعة ومتاحة ولها نتائجها الإيجابية على مستوى النادي، فالشركات الرائدة تتمنى أن تجد لها فرصة لأن تصبح شريكاً استثمارياً في النصر، العمل على هذا الجانب سيعزز من حضور النصر في البطولات.دمتم بخير،،